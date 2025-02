Elektronikus klubest, világzene, minden egyben

Zahár Fanni fuvolista, szaxofonos, producer és dj lesz a Magyar Zene Háza következő kurátori hétvégéjének házigazdája február 28-án és március 1-jén.



A Zene Háza a Kurátori hétvége sorozatában megosztja a programszerkesztői feladatokat egy-egy ismert hazai művésszel, akik így lehetőséget kapnak rá, hogy egy teljes hétvégén át tartó programsorozat keretében mutathassák be zenei és – tágabb értelemben – összművészeti tevékenységüket – szerepel az intézmény által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben.



Mint írták, Zahár Fanni filmbemutatóból, egy duplafellépős elektronikus zenei klubestből és egy sokszereplős globálzenei koncertből állított össze változatos programot. A művész korosztályának ismert zenésze, számos formáció közreműködője itthon és külföldön egyaránt.

A műfajok széles skáláján otthonosan mozgó Zahár Fanni és a Zene Háza közös programsorozata február 28-án pénteken ingyenes filmvetítéssel kezdődik: a Hind Meddeb által rendezett Electro Chaabi című 2013-as zenés dokumentumfilm Kairó külvárosának underground zenei színterét mutatja be. Aznap este a Maghreb Régió elektronikus zenéje szólal meg a Ház nagytermében, két nemzetközileg ismert tunéziai előadó által.

Maghreb ritmusok, kelet-európai életérzések

Azu Tiwaline ritmusközpontú, hipnotikus tánczenével érkezik, amelynek kulcseleme a tradíció és klub-kultúra, a múlt és jelen, a kelet és nyugat kapcsolódása. A tradicionálisabb zenei közegből érkező AMMAR 808 az egyiptomi gyökerű chaabi vagy shaabi zenét, ennek a hiphoppal és technóval felütött, elektronikával támogatott modern arab zenének a tunéziai válfaját, a mahraganatot játssza.



A Zahár Fanni-hétvége második napján, március 1-jén szombaton Bognár Szabolcs és zenekara, az Ábáse Folk Tales From Eastern Europe című koncertjén a kelet-európai régió népzenéje ötvöződik dzsesszel és elektronikával.



A SoulClap Budapest alapítójaként, illetve az Amoeba és a Mabon Dawud Republic billentyűseként is ismert Bognár Szabolcs zenekara – Czirják Tamás dobokon, Hock Ernő nagybőgőn, Zahár Fanni fúvósokon és Koroknay András elektronikán játszik – ezúttal vendégművészekkel lép színpadra. Köztük lesz Miczura Mónika énekes, aki az Ando Dromban és a Besh o droM-ban is szerepelt, Kacsó Hanga erdélyi énekes, a Szigonyt vezető Kerényi Róbert, valamint Lisztes Jenő cimbalmos.



Az esemény szorosan kötődik a Magyar Zene Háza missziójához, amely többek között a zenei sokszínűség és a világ különböző zenei stílusainak határokon átívelő bemutatására helyezi a hangsúlyt.



A Kurátori hétvége részletes programja a Zene Háza honlapján olvasható.