Továbbra is Paks lesz a magyar blues nyári fővárosa

Mellette a Don’t Stop the Queen, a Takács Tamás Blues Band, a Tornóczky All Access, a Tűzkerék xT, Szebényi Dániel és Barátai, Shane Ó Fearghail és Redbreast Wilson is színpadra lép Pakson az idei Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon. A 34. alkalommal megszervezett eseménysorozat június 29-től július 5-ig tart, és idén is zenei és gasztronómiai élményekkel várja az érdeklődőket – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



Mint írták, a nagyszínpadi koncertek július 3-án, pénteken indulnak: elsőként az esztergomi Tűzrókák, majd a paksi közönség körében évek óta népszerű Tűzkerék xT lép színpadra. Koncertet ad Szebényi Dániel énekes-billentyűs is: a hazai könnyűzenei élet egyik legsokoldalúbb alkotója, Artisjus- és Fonogram-díjas zenész különleges energiájú koncertre készül muzsikustársaival. A péntek estét a Takáts Tamás Blues Band, a Gastroblues Fesztivál egyik visszatérő és meghatározó zenekara zárja.



Július 4-én délelőtt az evangélikus templom ad helyet Koch Boglárka orgonakoncertjének, majd Klenk Réka (ének) és Túri Péter (orgona) különleges produkciójának. Shane Ó Fearghail ír énekes-dalszerző akusztikus folk-rock világa, érzelmes dalszövegei és közvetlen előadásmódja a Gastroblues különleges színfoltja lehet, dalai személyes történetekből és utazásokból merítenek ihletet. A helyszín programját Kalauz Attila és Benkő Zsolt szólókoncertje zárja.



Az ASE Csarnok szombat esti koncertjein először a paksi Pro Artis Művészeti Alapfokú Iskola tanárai és növendékei lépnek fel PUFF Street Band néven, majd a visszatérő Tornóczky All Access és a kőbányai zeneiskolások közös produkciójáé a színpad.

Már hétfőtől a húrok és a harmonika közé csapnak

Bár még csak 21 éves, már most a műfaj egyik nagy ígéretének tartják Toby Lee-t, aki az idei Gastroblues fő fellépője. Négyévesen kezdett zenélni, tízévesen pedig már a Gibson gitármárka hivatalos előadója volt. Háromszor nyerte el a Young Blues Musician of the Year díjat az Egyesült Királyságban, a legfiatalabb tagja a brit blueshírességek csarnokának. Olyan legendákhoz hasonlították már, mint Eric Clapton, Jimi Hendrix vagy Stevie Ray Vaughan, játékát technikai virtuozitás és rendkívüli érzelmi töltet jellemzi. Tehetségét olyan kiváló muzsikusok ismerték el és támogatták közös zenéléssel, mint Buddy Guy, Joe Bonamassa, Billy Gibbons, Slash és Peter Frampton.



A fesztivál zárónapján, július 5-én vasárnap a hagyományos Kárpát-medencei Gastroblues Piknik jótékonysági főzőversenyét is zene kíséri, többek között Redbreast Wilson & Horváth Misi, Benkő Zsolt & Kelemen Angelika és Shane Ó Fearghail fellépésével.



A Gastroblues Klubban már június 29-től kezdődnek a koncertek esténként, főleg helyi zenekarok kapnak lehetőséget, mint a Charlie Firpo Blues Band, a Silent Zone, a BeatBack és az új Alice in Wonderland formáció, de az egykori Palermo Boogie Gang három tagjából alakult formáció, Fekete Jenő, Bacsa Gyula és Mezőfi István Triója, a Blues Trappers, az R. B. Kapitány Emlékzenekar és a Kalus Trió is koncertet ad a hangulatos blueskocsmában. További információk a fesztivál honlapján (www.gastroblues.hu) és Facebook oldalán találhatóak.