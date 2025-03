Ott lesz ugyanis a magyar könnyűzene színe-java is

Becky Hill és Lost Frequencies mellett az olasz dj formáció, a Meduza, a világ legrangosabb színpadain szereplő Sam Feldt, valamint Carpetman is fellép a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 27. és 30. között – tájékoztatták a szervezők szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint a Meduza jellegzetes hangzásvilágával hatalmas rajongótábort tudhat magáénak. Debütáló slágerük, a Peace of Your Heart csaknem 20 milliárd streamelést ért el, bejárták a világ legnagyobb eseményeit, köztük az Elrow, Tomorrowland, EDC és Coachella színpadait és nyáron a Coca-Cola SZIN-re is ellátogatnak.

Blahalouisiana, Desh, FtF, Metzker Viktória, Parno Graszt

A holland származású dj, Sam Feldt több mint tíz éve a house közismert alakja, a 2023-as Crying On The Dancefloor című zenéje 2024 márciusára elérte a 100 millió streamet.

Carpetman titokzatos fiatal művész, aki arról ismert, hogy szőnyegmaszk mögé bújva lép fel. Zenéje a house és a blues metszéspontjában áll, a közlemény a Struggling By Myself című EP-jére és a Shades Of Gray című számára hívta fel a figyelmet.



A hazai fellépők között lesz többek közt Desh és Filo, az AWS, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, bongor, Bruno x Spacc, BSW és a Gang, a Carson Coma, Dzsúdló, Ekhoe, az Elefánt, Filo Live, a Follow the Flow, Ganxsta Zolee és a Kartel 30., a Honeybeast, a Jazzbois, L.L. Junior Live, Lil Frakk, Manuel, Metzker Viktória & Friends, Moriones, a Parno Graszt, Sisi, valamint a Wellhello is.