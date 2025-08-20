Horvát, chilei és szenegáli zenész is színpadra lép augusztus 27. és 30. között



A hatodik alkalommal megszervezett Boglart a nép- és világzene szerelmeseinek szól, egyszerre fesztivál, népzenei kurzus és zeneipari fórum, ahol a koncertek mellett a zenetanuláson van a hangsúly. Idén több családi programmal is készülnek – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



Mint írták, az idei rendezvényhez csatlakozik a Promotheus csapata, amely a „közösség, tudás, átalakulás” címszavak mentén tart interaktív előadásokat, biztosít a gyermekeknek és szüleiknek kézműves foglalkozásokat. Emellett egy óvópedagógus gondoskodik arról, hogy a kicsik biztonságos és hozzáértő közegben lehessenek.

A Cimbalom Guachaca is ott lesz az Obadu mellett

A húsz fellépő előadó között lesz az észt-belga-dán Alterne, a német Akleja, a szenegáli Afrikora, a chilei Cimbalom Guachaca és a horvát Veja. A magyar színtér képviseletében a Pontos, a Pásztorhóra, a Kaptza, az Ysra, a Wolfolks, a Trio Playadito, a Rézeleje Fanfárosok, a Budapest Folk Duo, az Amaro Duho, Okos Viola, Obadu, a Zajnal, a Puli és az arlói Szimfolk Zenei Műhely diákjaiból álló Roma Big Band ad műsort. A zárónapon a Boglartot megálmodó Góbé is színpadra lép; a hajnalig tartó táncházak rezidens zenekara a Kaptza lesz.



A népzenei táborban moldvai és gömöri dallamokat sajátíthatnak el a táborozók, a tanárok gyakran a fellépő zenekarokból kerülnek ki. Emellett a fesztivál idén egy showcase-szel is kiegészül, amelyen külföldi és hazai szakemberekkel ismerkedhetnek meg a zenekarok.