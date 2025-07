Bátran szemezzünk a klasszikusokkal – ajánlja a zenekar



All-in címmel hirdette meg 2025/26-os évadát a pécsi Pannon Filharmonikus Zenekar (PFZ), a programban a bérletes előadások mellett a Grammy-díjas Lisa Fischerrel közös crossover koncert és Verdi Aida című operájának előadása is szerepel. Az együttes az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben azt írta, hogy az évad augusztus 28-án Lisa Fischer és a PFZ könnyűzenei hangversenyével kezdődik.



Az énekesnő több mint 120 albumon, többek között a Rolling Stones, Sting és Tina Turner lemezein működött közre. Két Grammy-díj után a szólista megtalálta saját zenei útját, és idén Magyarországon is bemutatkozik. Repertoárján rock és soul dalok újraértelmezései szerepelnek sok improvizációval és spirituális töltettel – tették hozzá.



A 2024/25-ös évadot záró Turandot-előadást októberben Verdi Aida című operája követi Kesselyák Gergely vezényletével, a produkcióban neves külföldi és hazai előadók, valamint a Nemzeti Énekkar működik közre. Az együttes három bérletes sorozatot indít. A Kodály Központban 15 éve hallható Kodály-sorozat hangversenyeit nyolc csütörtök estén rendezik, a koncerteken szólóban szerepel fuvola, hárfa, hegedű, cselló, zongora és énekhang, a művek korokat és földrészeket kötnek össze.



A műsorban hallható lesz Hugo Alfvén svéd zeneszerző szimfóniája, Schuberttel egy klasszikus bécsi mélange-ot állít össze a zenekar, hallható lesz Edward Elgar gordonkaversenye és Alban Berg legszebb hét dala, a nézők ott lehetnek Beethoven és Kurtág zenéjének „rapid randiján”, illetve Sibelius és Bartók „lélektárlatán” – írták.

Csellóra cseréli pálcáját a karmester

A péntek esti Flört-sorozat első koncertjén A cápa, a Psycho és a Mefisztó című filmek zenéit hallhatja a közönség. Decemberben a debreceni Kodály Filharmonikusok az Újvilág szimfóniát hozzák el, amely filmzeneként a Csillagok háborújában és A gyűrűk urában szerepel.



A további koncerteken felhangzik többek között az E. T., a földönkívüli című film zenéje is. A bérletárak a fiataloknak kedveznek, azért, hogy „bátran szemezzenek a klasszikusokkal” – fűzték hozzá. A Pannonicum-sorozat négy koncertjén szombat esténként egy-egy ikonikus zongoraversenyt mutatnak be: hallható lesz Mozart-, Bartók- és Csajkovszkij-mű is hazai és külföldi, fiatal zongoraművészek – Fabian Müller, Tom Borrow, Berecz Mihály és Fejérvári Zoltán – előadásában.



A hangversenyeket Rajna Martin és Gilbert Varga vezényli, az utolsó koncerten Bogányi Tibor karmester csellistaként lép fel.



Kitértek arra, hogy a bérletekre jelentős kedvezményt ad a zenekar, a felnőttekkel érkező 6-18 éves gyerekek ingyen hallgathatják meg a bérletes koncerteket. Az évad különlegessége, hogy a bérletekből befolyt bevétel egy százalékát faültetésre fordítja a társulat.

Apropó, bérletek: még júniusban köszöntötte a zenekar az 1000. Pannon-bérletest, ami egy igen szép szám, főleg a komolyzenei-klasszikus vonalon.