„Megrendülten tudatjuk, hogy Kóbor János, az Omega együttes Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas alapítója, rövid betegség után elhunyt” – tudatta az Omega a Facebook-oldalán, amit a hvg.hu vett észre.

„Rajongók milliói imádták itthon és külföldön, a rockzene állócsillagaként. Felfoghatatlan űrt hagy maga után. Nincsenek szavak, marad a csend. Mecky a szívünkben örökre velünk marad” – írták és a Gammapolisz című Omega-dalból idéznek:



„Most búcsúzom, jóbarátaim,

Találkozunk még, mondanám,

De már nem hiszem, hogy újra eljövök,

Mert Gammapolis vár reám.”

Budapesten született id. Kóbor János és Reinauer Éva gyermekeként, szülei pénzügyi területen dolgoztak. Gyerekkora vakációit Bátaszéken, sváb rokonainál töltötte. Eleinte sportoló szeretett volna lenni, szép eredményeket ért el gátfutásban, azonban egy sérülés miatt kénytelen volt lemondani a sportolói pályáról. Anyai nagyapja és nagybátyja építészek voltak, emiatt döntött úgy, hogy ő is építésznek tanul.

Első együttesét a József Attila Gimnázium tanulójaként alapította osztálytársaival. A hangszereket sorsolással választották ki, Kóbornak a ritmusgitár jutott, a bőgős, basszusgitáros Varsányi István lett, a dobos pedig Laux József (ő volt az egyetlen, akire nem sorsolással osztották a hangszerét).

Később Laux a Benkó Dixieland Bandhez került, Kóbor és Varsányi pedig megalapították a Ciklon együttest, többek között Kovacsics András szólógitáros társaságában. A repertoárjukat instrumentális nyugati számok alkották.

Mivel állandó fellépőhelyet nem sikerült szerezniük, 1962-ben Kovacsiccsal és Varsányival együtt kiszemelték a Próféta együttest és elhatározták, hogy egyenként bekerülnek oda.

A tervüket sikerült megvalósítaniuk, majd ősszel a Próféta utódjaként létrejött az Omega. 1964-ben csatlakozott a volt osztálytárs Laux is.

A kezdeti években továbbra is nyugati slágereket dolgoztak fel. Ekkor még Kóbor mellett énekelt Benkő László is, néhány alkalommal Koncz Zsuzsa, majd csatlakozott Somló Tamás és Wittek Mária.

hatvanas évek második felében azonban az Omega saját slágereinek többségét már Kóbor énekelte, az 1971 óta felvett dalokban pedig ő az egyedüli szólóénekes. A 6-13. és 16. albumokon az összes háttérvokál is az ő hangján hallható (leszámítva a 7-9. albumok néhány dalában a női vokált).

Az angol albumokon szintén ő énekel, kivétel az 1968-as Omega Red Star from Hungary, aminek felvételére nem tudott kiutazni Angliába, valamint az 1996-os Transcendent, amin csak vokálozott a holland Edwin Balogh mellett.

A gitározással Presser Gábor tanácsára 1970-ben felhagyott, és csak az Omega Oratórium turnéján akasztotta a nyakába újra a hangszert, az Álmod őrzi egy kép című dalban.

A dalok megírásánál az 1970-es években főképp az énekdallam és a szöveg egymáshoz igazítása volt a feladata, ezekben a dalokban a nevét a zeneszerző és a szövegíró között jegyzik.

Írt néhány szöveget önállóan is: Hűtlen barátok, Régvárt kedvesem, Helló, Elefánt! (nem került lemezre), Addig élj, Ne legyen / Never feel shame. Olyan dal, aminek a zenéjét írta, sokáig csak kevés volt (Félbeszakadt koncert, Levél – Posta restante), 2006-ban az Égi jel albumon azonban többségében az ő szerzeményei hallhatók: négy önálló (köztük a címadó dal), kettő Mihály Tamással, egy Szekeres Tamással közös.

Énekesi pályafutása szinte teljesen az Omegához kötődik, ugyanakkor az Omega-stúdióban számos lemez készítésében vett részt producerként, zenei rendezőként, hangmérnökként.

Első közreműködése más produkcióban a Scorpions budapesti és kassai koncertje volt 2009-ben, ezzel Klaus Meine és Rudolf Schenker 1994-es vendégszereplését viszonozta.

2010-ben elkészítette az Omega Rhapsody albumot, amit szólóalbumként harangoztak be, de címéből is kitűnik, hogy nagyban az Omegához kapcsolódó anyagról van szó. 2011-ben élőben is bemutatták a művet.

2012-ben megjelent magyar változata is az Omega Szimfónia & Rapszódia dupla albumon, majd 2013-ban az Omega Oratórium album következett, amelyet templomi koncerteken mutattak be élőben.

A bátaszéki templom tornyának felújítására ez motivációként hatott. 2014-ben Kóbor régi vágya teljesült – koncertet adhatott a rendszerváltás 25. évfordulójának tiszteletére a Hősök terén.

A koncerten fellépett a Scorpions is, Kóbor együtt énekelte a Wind of Change-t Klaus Meinével. 2018-ban A Dal című műsor első válogatójának extra produkciójaként kivételesen nem az Omegával lépett fel: a Balkan Fanatikkal közösen adta elő a Régi csibészek feldolgozását.

Ugyancsak kivételes alkalom volt vendégszereplése Demjén Ferenc év végi koncertjén 2019-ben: három Omega-dalt adott elő, valamint duettben a Sohase félj című Demjén-dalt. Utóbbiról készített egy saját demófelvételt is, aminek videóját az Omega Facebook-oldalán tették közzé. (Wikipédia)