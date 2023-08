Fehérvár Feszt a Nyolcas Műhelyben

A Fehérvár Feszt minden évben megpróbálja a helyi illetőségű zenekarokat egy többnapos, lehetőség szerint ingyenesen látogatható rendezvényre összerántani. Ez láthatóan idén is jól sikerült. Valódi zenei csemege ez mindazoknak, akik szeretik az „emberibb” bulikat.

Íme a program:

Augusztus 23.

Kapunyitás: 19:00

20:00 Gyíkemberz

21:00 Wake And Bake

Augusztus 24.

Kapunyitás: 19:00

19:35 Baskó Simon akusztikus

20:40 Idő Van

21:35 Sidol

Augusztus 25.

Kapunyitás: 18:00

18:55 Mindjárt6

19:45 CiszVagyDesz

20:35 Flout

21:25 noTs

22:15 Septic Pain

23:05 TSL

23:55 Knitli Csabi

Augusztus 26.

Kapunyitás: 18:00

18:05 Impacted K9

18:55 Subcortic

19:45 Susie & the Pills

20:35 Manimal Inc.

21:25 Faded Life

22:15 Effekt

23:05 End of Paradise

23:55 The Rebels

——– Forrás: facebook.com/nyolcasmuhely/