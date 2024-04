Huszonegyedik alkalommal, ezúttal a budapesti Barabás Villa patinás falai között adták át a Fonogram – Magyar Zenei Díjakat.

A díjhoz saját nap dukál. így a Fonogram-nap nevű interaktív műsorfolyam során az egyes zenei kategóriák nyerteseire izgalmas videók formájában derült fény.

A 25 fős szakmai zsűri 18 műfaji kategóriában ítélte oda a díjakat. A MAHASZ emellett nyilvánosságra hozta azt is, hogy ki nyerte #azévslágere közönségszavazást.

És dobpergés, 2024-ben ők a díjazottak

Szakmai elismerésben részesült a hazai klasszikus pop-rock kategóriában a Zaporozsec zenekar. A magyar modern pop-rock mezőnyben Paulina győzedelmeskedett. Az alternatív/indie-rock jelöltek közül nyert a Carson Coma, akik 2020-ban még az év felfedezettje díját vitték el. A hazai hard rock/metal esélyesei közül a Thy Catafalque lett a legjobb, ezzel immár dupla Fonogram-díjasokká váltak. Az elektronikus zenei produkciók közül Saya Noé albuma lett a befutó, a hazai rap/hip-hop kategóriában pedig Pogány Induló szerezte meg a szakmai elismerést.

A speciális zenei kategóriákban díjazták idén Raul x Nótár Mary, a 4S Street, Paár Julcsi, a Nagy Emma Quintet és a Góbé aktuális albumait és hangfelvételeit. A 2023-as év felfedezettje Ótvar Pestis, míg az év hangfelvétele kategóriában közönségszavazás során Rúzsa Magdolna “Elmegyek” című dalára voksoltak a legtöbben. A Fonogram – Magyar Zenei Díj nemzetközi kategóriáiban ők lettek a legjobbak: The Rolling Stones, Miley Cyrus, Queens Of The Stone Age, Peggy Gou, Jack Harlow, Metallica. A 2024-es életműdíjak bejelentésére május első hetében kerül sor.

De mi is ez a díj?

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ) több mint három évtizede minden évben odaítéli a különböző zenei stílusok hazai és nemzetközi legjobbjainak az őket megillető szakmai elismeréseket. 2024 sem volt kivétel, Fonogram – Magyar Zenei Díj néven idén már 21. alkalommal hirdettek győzteseket. Egész napos interaktív műsorfolyam 2024. április 27-én, szombaton a Fonogram – Magyar Zenei Díj weboldalán, valamint párhuzamosan négy közösségimédia-felületén (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube).

A díjátadás utáni pillanatokba ezúttal a megszokott videóüdvözletek mellett betekinthetünk egy-egy rövid interjú formájában is. Ezeknek elsődleges felületet a TikTok biztosított, az interjúkat a nyertes művészekkel a platformon jól ismert Kovács Kristóf készítette.

Ők adták át a díjakat

Idén is egy zenei szakemberekből, újságírókból és zenészekből álló, összesen 25 tagú szakmai zsűri döntött arról, hogy a beérkezett, ismét rekord mennyiségű, mintegy 1700 egyedi nevezés közül kik legyenek a 18 kategória jelöltjei, majd pedig nyertesei.

Így a korábbi zsűritagok mellé – mint például Abaházi Csaba (Retro Rádió), Bazsa Péter (Rádió 1, 103.9 Rock FM, Base FM), Bíró Zsolt Dred (Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete, NKA, Zenebutik), Both Miklós (Hagyományok Háza), Juhász Edina (Lángoló), Orbán-Mikus Tamara (Sláger FM), Rónai András (Recorder), Sajó Dávid (Telex After), Szűts László (MAHASZ) vagy épp Weyer Balázs (Music Hungary Szövetség) – idén is csatlakoztak új szakemberek. Így Boros Gáborral (DJ, újságíró), Farkasházi Rékával (Fonogram-díjas énekesnő), Fehér Gáborral (Bohemian Betyars, Mordái), Regán Lilivel (DJ, műsorvezető) és Zselinszky Zsaklinnal (Paloznaki Jazzpiknik) színesedett a csapat.

A teljes tagság megnézhető ide kattintva.

A 2024-es jelölt kampány különlegessége volt, hogy tavalyi nyertesek harangozták be a Fonogram-díj idei esélyeseit. Így többek között Majka, Molnár Tamás, Caramel, a Margaret Island, a ValMar, a Platon Karataev és a 4S Street tagjai, illetve László Attila vagy Peter Šrámek mutatta be a különböző kategóriák mezőnyeit.