Az Operaházban forgatták a Táncoló Sárkányt

Gyémánt Bálint: Dancing Dragon

Az album bevezető dalához, a Dancing Dragonhoz az Operaházban forgattak élőben rögzített videót. A lemezbemutató koncert 2024. február 16-án lesz a Müpában.

Gyémánt Bálintnak triója az a zenei játszótér, ahol a legtöbb felelősség hárul rá, és ami teljes mértékben az ő zenei víziójának lenyomata. A megszólaltatásban kiváló muzsikustársai segítenek, Szabó Dániel Ferenc dobokon, Bartók Vince pedig basszusgitáron. A Triónak digitális platformokon és bakeliten is hamarosan megjelenik Vortex of Silence című albuma, melynek debütáló dala a Dancing Dragon. „Ez a dal mindenképpen kakukktojás a lemezen. Először is azért, mert fizikai formátumban a bakelit lemezre sajnos az anyag hosszúsága miatt már nem fért fel. Így ez csak elektronikus platformokon fog megjelenni. A közönségnek azt szoktam mondani, hogy ez az egyik „rádió slágerünk”, mivel az egyszerű basszus téma szinte tánczenei hangulatot kelt. Ha teljesen őszinte akarok lenni, a „Táncoló Sárkány” egyfajta elefánt a porcelánboltban, aki annak ellenére kerül a táncparkettre, hogy ehhez bármi tehetsége lenne. Az oka én magam vagyok. Ez a dal olyan nekem, mint egy önironikus tükörkép” – meséli a zenekarvezető, Gyémánt Bálint.

Az új albumhoz az Operaházban forgattak videósorozatot. A felvételekhez igazán különleges helyszínt szerettek volna találni. „Régi vágyam volt, hogy az Operaházban forgassunk, de álmomban sem gondoltam, hogy megvalósulhat egy ilyen projekt. Az Opera az első hivatalos megkereséstől kezdve hihetetlen nyitott és együttműködő volt. Házon belül több lehetőség is felmerült a forgatásra, de én az első perctől a gyönyörű Vörös Szalonban szerettem volna egy csodálatos, kontrasztos képi világba elhelyezni a zenénket. A forgatásban egyfajta kreatív társként Darvas Bence operatőr vett részt, aki a helyszíni bejárás után megálmodta az összesen három megjelenő videó képi világát. Hihetetlen érzékenységgel fogta meg a témát, hogy a hallgató szemével járjon körbe minket a Vörös Szalon varázslatos padlóján. Lehet, hogy elsőre fel sem tűnik, de a videók egyetlen kamerával, vágás nélkül készültek. Ráadásul az igazán szemfülesek azt is észrevehetik, hogy a zárt teremben senki más nem tartózkodik csak mi hárman és az operatőr. Gyakorlatilag csak mi és a néző, a hallgató” – emeli ki Bálint.

A Vortex of Silence című album a német Jazzhaus Records kiadónál jelenik meg. Az album bemutatója 2024. február 16-án lesz a Müpában, ami egyben a Jazz Showcase nyitókoncertje is.

youtube.com/watch?v=xt3CzVvhrQU

Gyémánt Bálint Vortex of Silence lemezbemutató

(Fotón: Gyémánt Bálint, forrás: Láng Nándor)