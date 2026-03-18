Az esten mutatkozik be hivatalosan a zenekar új gitárosa, Vörös Attila

„Ezen a koncerten még színpadra lép velünk valamennyi gitáros, akivel tavaly együtt turnéztunk, de ez lesz az utolsó ilyen alkalom. A jövőben új tagunkkal, Vörös Attilával folytatjuk” – mondta Lukács László, a Tankcsapda frontembere a keddi budapesti sajtótájékoztatón.



Kilenc évvel ezelőtt, 2017 tavaszán a Sportarénában a csapat egy, a közönség közepén elhelyezett színpadon játszott. Az MTI kérdésére Lukács László arról számolt be, hogy március 28-án hagyományos színpadon fogják eljátszani népszerű dalaikat.



A Tankcsapda előző gitárosa, Sidlovics Gábor tizenhárom év közös munka után egy évvel ezelőtt lépett ki a zenekarból. A két megmaradt tag, Lukács László (ének, basszusgitár) és Fejes Tamás (dob) akkor úgy határozott, hogy ideiglenesen több gitárossal indulnak turnéra. Mint Lukács fogalmazott, tudták, hogy előbb-utóbb dönteniük kell az utódlásról, és ez a döntés végül idén januárban született meg.



Vörös Attila, az új tag – akinek a kiválásztásáról itt írtunk – arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy régóta ismeri Lukácsot és Fejest, és eddig nem tagként, de immár egy éve játszik együtt a Tankcsapdával.

Világturné után, Tankcsapda előtt

„Az utóbbi években általában session zenészként vagy szólóprojektben dolgoztam, legutóbb a Leander Risingban voltam zenekari tag. Sokat turnéztam külföldi zenekarokkal Európában, az Egyesült Államokban és Japánban” – jegyezte meg a gitáros, aki korábban, 2010-2011-ben az amerikai Nevermore-ral járta a világot.



Vörös Attila debütáló koncertjét február végén Afrikában adta a Tankcsapda tagjaként: Lukács és Fejes a 9000 kilométer hosszú Budapest-Bamako ralin vett részt egy kisbusszal, és a trió egy marokkói oázisban játszott először együtt.



„Szürreális volt az a koncert, a hátam mögött egy púposteve-jelmezt viselő ember pogózott” – idézte fel Fejes Tamás.



A Tankcsapda tagjai bejelentették, hogy az elmúlt időszakban velük dolgozott gitárosok közreműködésével új stúdiólemezt készítettek, amely idén ősszel fog megjelenni.



A március 28-i Tankcsapda-koncert a Sportarénában a Broadway Event szervezésében valósul meg.



