Koncertek mellett musical is lesz

Tizedik alkalommal rendezik meg a Mézesvölgyi Nyár összművészeti fesztivált Veresegyházon, ahol június 21. és augusztus 29. között 23 produkcióval várják a közönséget – közölte a programsorozatot szervező Veres 1 Színház az MTI-vel.



A szervezők közleménye szerint a jubileumi fesztivál június 21-én Charlie koncertjével indul, júliusban pedig Geszti Péter lép színpadra. A programban szerepel Nagy Sándor Csak egy tánc volt című, Szécsi Pál dalait felidéző estje, valamint Feke Pál szervezésében az István, a király rockopera koncertszerű előadása is. A fesztivál záróprodukciójaként a Nem rongyos élet című prózai-operett estet láthatja a közönség, amelyben többek között Oszvald Marika is fellép – tájékoztattak a szervezők.

Természetesen színház is lesz a zene mellett

Hozzáfűzték, hogy a zenei programok mellett nyolc színház – az Orlai Produkció, a József Attila Színház, a veszprémi Pannon Várszínház, a Játékszín, a Turay Ida Színház, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház, a Szolnoki Szigligeti Színház és a Veres 1 Színház – előadásai is láthatók lesznek a nagyszínpadon.



A közönség többek között A Pál utcai fiúk, a Túl a Maszat-hegyen, A dzsungel könyve, a Muzsika hangja, a Francia rúdugrás és a Rém rendes vendég című darabokat tekintheti meg. A Veres 1 Színház repertoárjából több előadás is szabadtéren lesz látható. A rendezvényre a József Attila Színház társulata az Anconai szerelmesek című zenés vígjátékát és annak folytatását, az Anconai szerelmesek a Balatonon című előadását hozza el.



