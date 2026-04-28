Újraélesztik a tavaly bezárt fesztivál szellemiségét

A Bánkitó Fesztivált idén a július 24. és augusztus 2. között, 35. alkalommal megrendezendő Művészetek Völgyébe költöztetik – közölték a szervezők az MTI-vel kedden. A közleményben felidézték, hogy a Művészetek Völgye szakmai főtulajdonosa, a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány 2025-ben megállapodást kötött a Bánkitó Fesztivál kivásárlásáról.



Az elsődleges cél az volt, hogy a Bánkitó Fesztivál rendezze anyagi helyzetét, miközben az alapítvány lehetőséget teremtett ezzel a rendezvény jövőbeni, megújult formában történő esetleges újraindítására – olvasható a tájékoztatóban.

Később hozzák nyilvánosságra a minifesztivál programját

Mint írták, az átadás-átvételi folyamat hosszú egyeztetések eredményeként nemrég zárult le, az idő rövidsége miatt az idei évben a Bánki-tó partjára teljes körűen már nem nyílt lehetőség fesztivált szervezni. A Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány célja a rendezvénnyel, hogy a következő években megvizsgálja és megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy a Bánkitó Fesztivál fenntartható módon kerüljön vissza a kulturális körforgásba, a jövő évtől már a jól megszokott helyszínén.



Az idei Művészetek Völgye programjában önálló helyszínként jelenik meg a Gástya-árok, ahová a fesztivált költöztetik. Itt közéleti, kulturális beszélgetések is várják az érdeklődőket, melyek során aktuális társadalmi kérdésekre fókuszálnak majd. A tervek szerint a programban nagy szerepet kapnak a Bánkitó Fesztivál szellemi örökségéhez köthető tematikák.



A Bánkitó alapítóival a kezdetekről és a fesztivál identitásáról beszélgetnek majd, de külön panelben ismerkedhet meg a közönség a magyarországi független kulturális kezdeményezések fenntarthatósági lehetőségeivel is. Lesz majd szó a fiatal generációk közéleti szerepvállalásáról és a fesztiválok közösségformáló erejéről is.



A helyszínen a hazai underground élet szereplőivel idézik majd meg a Bánkitó Fesztivál szellemiségét. A Gástya-árok zenei kínálata tükrözi majd a fesztivál hagyományait: alternatív, feltörekvő, szubkultúrák által kedvelt előadók kapnak lehetőséget, hogy Kapolcs egyik színpadára álljanak fel. A teljes programot később hozzák nyilvánosságra – áll a közleményben.