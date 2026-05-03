Jazzklasszikusok és utódaik a BMC-ben

A Budapesti Vonósok MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a sorozat keretében híres zenészcsaládok, zenészgenerációk tagjai – szülők és gyermekeik – lépnek együtt színpadra, bemutatva, hogy napjainkban is él a sok évszázados hagyomány, ahol apáról fiúra szállt a mesterség. A kimagasló tehetség itt is a siker kulcsa – hangsúlyozták.



Oláh Kálmán és Oláh Kálmán Jr. a hazai jazzélet meghatározó személyiségei, a zongoraművész apa – előadóművészként és tanárként – évtizedek óta, fia pedig a legfiatalabb generáció képviselőjeként. Mindkettőjük zenei érdeklődésében nagy szerepet játszik a klasszikus zene. Oláh Kálmán több művet is szerzett már Liszt-, Kodály- vagy Bartók-kompozíciók inspirációja nyomán, a szaxofonos Oláh Kálmánnak pedig Bach éppúgy a mindennapi zenei gyakorlat része, mint a jazz-klasszikusok

– írták.

Techno-reflexió is felcsendül

A Budapesti Vonósok Alma és fája sorozatának koncertjén a két művész közreműködésével Bach-átirat éppúgy elhangzik majd, mint saját darab, illetve olyan alapszámok (sztenderdek), mint amilyen Seress Rezsőtől a Szomorú vasárnap – emelték ki.



Mint írták, a koncert első részében napjaink egyik legfoglalkoztatottabb zeneszerzője, a német Jörg Widmann fiatalkori vonószenekari műve szólal meg, amelynek már címe (180 beats per minute) is egyértelműen jelzi, hogy a darab az elektronikus techno-zene reflexiója, ahogy a zeneszerző fogalmazott: „ez a zene a ritmus puszta élvezete”. Hasonlóan a zeneszerzői pálya első időszakában született Dohnányi Ernő ötrészes Szerenádja, amely izgalmas, szellemes és eredeti, röviden: remekmű – fogalmaztak a közleményben.