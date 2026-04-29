Mindez az „All Star Series” keretén belül

Mendelssohn és Furtwängler művei csendülnek fel a MÁV Szimfonikus Zenekar május 7-i hangversenyén a Müpában, ahol a zenekart a neves amerikai karmester, Neeme Järvi vezényli, a hegedűszólista pedig Amira Abouhzara lesz – közölte a zenekar szerdán az MTI-vel.



Az összegzés szerint az est karmestere, Neeme Järvi a nemzetközi zenei élet egyik legendás alakja, aki évtizedeken át a világ vezető zenekarainak élén állt és kivételes stílusérzékkel formálja meg az általa vezényelt zeneműveket.



A koncert hegedűszólistája Amira Abouzahra, a fiatal nemzedék egyik legizgalmasabb tehetsége, aki „érett művészi kifejezésmódja és magával ragadó virtuóz játéka” által mára nemzetközi hírűvé vált. A koncert első felében Felix Mendelssohn e-moll hegedűversenye hangzik el, amely a romantikus repertoár egyik legkedveltebb darabja.

A lírai lassú tétel „dal szöveg nélkül”, míg a zárótétel könnyed játékossága a német romantikus komponista varázslatos hangzásvilágát idézi. A darab egyszerre virtuóz és mélyen kifejező, ideális terep a szólista művészi egyéniségének kibontakoztatására- olvasható a közleményben. Mint írták, a koncert második felében egy ritkán hallható, monumentális alkotás, Wilhelm Furtwängler II. (e-moll) szimfóniája csendül fel.



A világhírű karmester ebben a művében a késő romantika hagyományait viszi tovább, zenéjében Richard Wagner drámai ereje és Anton Bruckner monumentális építkezése egyaránt jelen van.



A hangverseny a MÁV Szimfonikus Zenekar és a Pilvax Films együttműködésében, Stathis Karapanos gondozásában zajló „All Star Series” program részeként belül valósul meg – áll az összegzésben.