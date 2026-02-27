És ezért Afrikáig kellett menni…



„Hosszú hónapok találgatásai után a Retro Rádió Bochkor műsorában Laci és Tomi bejelentette a Tankcsapda új gitárosát” – kürtölte világgá az együttes Facebook-oldala. Ő pedig nem lett más, mint Vörös Attila! Attila először március 28-án, a Papp László Budapest Sportaréna színpadán lesz része a Tankcsapda hivatalos felállásának – tette hozzá.

Ha valakinek ismerősen csengene a név, az nem véletlen: Attila ugyanis zenészcsaládból származik, apja Vörös Zoltán, az egykori BTK együttes billentyűse és a Headbanger metalshop tulajdonosa, nagybátyja pedig az a Vörös Gábor, aki az Ossian és az Omen egykori basszusgitárosa, koncertszervező.

Amerikai turnéja közben lett kiválasztva

Ő maga jelenleg az amerikai progresszív power metal együttessel, a Nevermore-ral turnézik, akikhez 2009-ben, még Chris Broderick távozása után csatlakozott, akkor, amikor Jeff Loomis gitáros egymagában volt kénytelen megoldani a korábban kétgitáros felállással előadott dalokat. Másik zenekara a Leander Rising volt, amit köteles Leander-rel együtt alapított. De amíg a Nevermore még idén is fellépett, addig a Leander Rising 2015. decemberében búcsúkoncertezett.

Remélhetőleg a Tankcsapdával még sokáig fog fellépni…