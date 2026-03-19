Keresztes Ildikó lesz az est sztárvendége

A legendás amerikai énekesnő, Janis Joplin dalai hallhatóak március 27-én a Várkert Bazár Rendezvénytermében. Az est vendége Keresztes Ildikó lesz – közölték a szervezők az MTI-vel.



A mai Janis Joplin Tribute Band gyökerei 2003-ig nyúlnak vissza, a formációt Garda Zsuzsa énekesnő idén élesztette újra. A zenekarban Garda Zsuzsa (ének), Lovas János és Nagy Norbert (gitár), Prohászka Ferenc (basszusgitár) és Gilián Gábor (dob) játszik.



Az első felállást Vörös Gábor (Ossian, Omen, Fahrenheit, Piramis) hozta össze 2003-ban, Janis Joplin 60. születésnapja előtt tisztelegve. Ez a csapat, amelyben mások mellett Csillag Endre (Edda, Bikini, Deák Bill, Kormorán) és Pribil György (Kimnowak) is szerepelt, egy évig járta az országot nagy sikerrel, ám az együttműködésnek vége szakadt, és Garda Zsuzsa Prohászka Ferenccel saját formációjukkal, a Hetedik Nappal folytatta a projektet.

Sztárok adják a tribute magját is

Ez a történet tizenhat éven keresztül tartott, a koncertekre gyakran hívtak meg ismert előadókat, köztük volt Keresztes Ildikó, Sonia Zambrano, Ferenczi György, Pribil György, Tátrai Tibor, Tóth János Rudolf, Nagy Zsolt „Liszt”, Benkő Zsolt, Pásztor Anna és Zalatnay Sarolta. Az együttes számos fesztiválon fellépett, játszott a Szigeten, a paksi Gastroblueson, emellett az ország rock klubjaiban.

A zenekar élén Garda Zsuzsa áll, akit a szakma és a közönség egyaránt gyakran „a magyar Janis Joplin”-ként emleget. Az énekesnő az elmúlt több mint három évtizedben a hazai könnyűzenei élet számos meghatározó alakjával dolgozott együtt. Háttérénekesként koncerteken és felvételeken szerepelt többek között az Omega, a Skorpió, a Sziámi és a Kimnowak mellett, valamint Balázs Fecó utolsó koncertturnéján a vokálszekció vezetőjeként működött közre. Musical produkciókban egy színpadon állt Varga Miklóssal, Keresztes Ildikóval, Demeter Györggyel vagy Makrai Pállal.



A legendás bluesrock énekesnő és dalszerző, Janis Joplin nevét a hatvanas években ismerte meg a világ; 1970-ben hunyt el Hollywoodban heroin-túladagolás következtében. A Rolling Stone magazin 2004-ben minden idők legnagyobb művészeinek listáján a 46. helyre sorolta, 1995-ben a Rock and Roll Hírességek Csarnokába választották.