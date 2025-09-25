Bánkuti Dani (bankuti.d) bemutatta új koncepcióalbumát | Collect All and Save

Dupla telt házas mozivetítéssel indult a Collect All and Save

Az album egyedisége abban rejlik, hogy kísérleti pop és elektronikus alapokra épül, miközben az új generáció tehetségeinek ad teret. A közreműködők között olyan fiatal előadók szerepelnek, akik közül sokan a tavalyi Budapest Open Mic résztvevői, de teljesen ismeretlen, nullkilométeres arcok is megjelennek a lemezen. A legfiatalabb előadó mindössze 18 éves, és minden résztvevő 30 év alatti. A projekt külön figyelmet fordít a női alkotók támogatására is: az album szereplőinek közel 70 százaléka női előadó.

A Collect All and Save 13 + 1 trackből áll, és nemcsak a fiatal tehetségek bemutatkozását szolgálja, hanem a szakmai háttér és a tapasztalt zenészek támogatásával egy magas minőségű produkció született. Bánkuti Dani számos elismert hazai hangmérnököt és session zenészt hívott meg az alkotói folyamatba, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a fiatalokból.

A hivatalos megjelenést különleges események előzték meg. A Cinema City egyik termében vetítették le először az album teljes anyagát, amelyhez a Balkan VIP készített egyedülálló vizuális mixet új technológiával, különleges átmenetekkel kiegészítve. A vetítés részeként egy mini dokumentumfilm is látható volt, amely az album születésének kulisszatitkait tárta fel. A mozis verziót most már bárki megtekintheti online a YouTube-on: Mozis verzió – YouTube. Az élményt egy titkos YouTube-premier is kísérte, amely a ONETEMPO csatornán jelent meg, exkluzív tartalomként a rajongók számára.

Az album közreműködői között olyan előadók kaptak helyet, mint klou, alap.forma, Huzugha, Noven, Czaffy, fannisza, CALLMECHAOS, Szunyog Tess, Czeglady, Virussz, Bibor Fame, Cleodithè, lekvárherceg, Lolettin és Dominiqa Savah. A producer számára az este nem csupán egy bemutató volt, hanem egy életút lezárása is. „Életem egyik legmeghatározóbb pillanata volt a tegnap este. Olyat hoztunk létre közösen, amit még eddig senki nem csinált itthon! Az én lelkem végleg megnyugodott, úgy gondolom, hogy méltó módon zártam le rengeteg lelki és egyéb konfliktust magammal és mással is, végre kerek lezárás lett így a végére. Az, hogy ez egy új kezdet lesz-e, az majd elválik, egy korszakot (25 évet) viszont méltó módon lezártam!*” – mondta Bánkuti Dani.

A Collect All and Save albumon minden dal mellé egyedi tartalmak, vizuális élmények és interaktív anyagok kapcsolódjanak, és ezzel is tovább erősítik az új generáció tehetségeinek bemutatkozását.