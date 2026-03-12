Marzelline szerepében premiert is énekel

Szemere Zita koloratúrszoprán a 2026/2027-es évad kamaraénekese lett a Magyar Állami Operaházban – közölte a dalszínház az MTI-vel. A művésznő az idei évadban a Lammermoori Lucia címszerepe mellett Szinetár Miklós Varázsfuvola-rendezésében is debütált Paminaként az Operaházban. A Bohéméletben mint Musetta lépett színpadra, Mahler 8. szimfóniájában pedig szólistaként működött közre – idézték fel a közleményben.



Mint írták, a Melis György-díjas koloratúrszoprán az évad hátralévő részében Melindát formálja meg a Bánk bánban, Gildát alakítja a Rigolettóban, majd a Fidelio premierjében Marzelline szerepében is bemutatkozik. A következő szezonban pedig első ízben Gara Máriát is megformálja majd a Hunyadi Lászlóban. Szemere Zita 2014-ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Nádor Magda és Kertesi Ingrid növendékeként. Még egyetemi évei alatt, 2011-ben megnyerte kategóriájában a VII. Országos és II. Nemzetközi Simándy József Énekversenyt.

Ez az első évadközbeni díj a magyar operaéletben

A Magyar Állami Operaházban 2014 óta szerepel, ahol többek között Blonde (Szöktetés a szerájból), Constance (A kármeliták), Despina (Cosi fan tutte), Erdei madár (Siegfried), Marie (Az ezred lánya), Norina (Don Pasquale), Oscar (Az álarcosbál), Zerbinetta (Ariadné Naxoszban) és Zerlina (Don Giovanni) szerepében is színpadra állt.



A német operaéletből ismert Kammersänger cím mintájára létrehozott kamaraénekesi elismeréssel az Opera vezetése kiemelkedő, aktív szólistái iránti megbecsülését kívánja kifejezni, nagyra értékelve tehetségüket és színpadi teljesítményüket. A kamaraénekes címet – amely az adott évadban kiemelt javadalmazással is jár – egy szezonban legfeljebb hárman viselhetik. A díjat Kossuth-díjjal még nem rendelkező operaénekesek kaphatják meg, legfeljebb három alkalommal. Az elismerést 2024 óta évad közben, előadások végén vehetik át a kitüntetettek.