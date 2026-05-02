Nagyon távolra mennek, hogy koncertet adjanak

Akárkifia címmel egyszerre összegző és újrakezdő lemezt készített a Bohemian Betyars. A világzenei műfajba sorolható népszerű csapat június 4-én a Budapest Parkban mutatja be friss anyagát, július 25-én pedig Japánban, a Fuji Rock Festivalon ad koncertet.



Az új album a zenekar eddigi útját sűríti, miközben el is tér attól. Hangulatában eltér a korábbi kiadványoktól: kevesebb benne a mulatós energia, és több a befelé figyelés, a szövegvilágot az elmúlt évek társadalmi és személyes feszültségei egyaránt formálták – írták az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.



„Olyan lemezt akartunk csinálni, ami csak rólunk szól. Nyomasztó évek vannak mögöttünk, közben ért minket öröm és bánat. Volt, aki elvesztette egy szerettét, valakinek gyereke született, mi ehhez mérten igyekeztünk önazonos témákról énekelni” – idézte Szűcs Leventét, a zenekar egyik frontemberét a közlemény.



Palágyi Máté Kakas, a másik énekes szerint az albumon sikerült zeneileg és szövegileg is újragondolni munkásságukat. „Saját szövegeimben lezártam fiatalkori útkeresésemet. Földet értem, de az élet mindig tartogat kihívásokat és önmagunk megkérdőjelezése sohasem érhet véget. A gyász, a szorongás vagy a feltétlen szeretet mind-mind megjelennek a lemezen”.

A felnőtté válás és a felszabadulás folyamata érződik ki

„Az elmúlt évek kihatottak mindenre, az egész társadalmunkon, rokonainkon, barátainkon érezni lehetett, hogy olyan súlyok nyomják a vállunkat, amiket nem mi kértünk, mégis ránk pakolták” – fogalmazott Szűcs Levente. Az Akárkifia csaknem két év alatt készült el Weil András producer bevonásával. Az album megjelenését a címadó dalhoz készült videoklip kíséri.



A Hajmási Péter rendezésében készült kisfilm egyik főszereplője a néhai Ricsárdgír zenekar frontembere, Márton Dani, szerepel benne Thuróczy Szabolcs színművész, és feltűnik egy fekete tyúk (Anett) is, aki a Pálfi György által rendezett Tyúk című film főszereplője volt. A Late Night Show-ra hajazó videóban szép lassan elszabadul a káosz.

A Bohemian Betyars június 4-én a Budapest Park színpadán mutatja be élőben az új lemezt, majd bejárják a legnagyobb hazai fesztiválokat, illetve régi álmuk válik valóra azzal, hogy július 25-én Japánban fellépnek a Fuji Rock Festivalon, olyan előadók társaságában, mint az XX, a Massive Attack vagy a Basement Jaxx.