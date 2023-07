Jubileumi Never Give Up Gospel Kórus koncert

A közel 40 tagot számláló, Schmélné Papp Ágnes által vezetett integrált gospel kórus 2013-ban, a világhírű (láb és kéz nélkül született) Nick Vujicic magyarországi előadásán lépett fel elsőként a nagyközönség előtt. A Never Give Up Gospel Kórus első fellépésére a világhírű prédikátor, a Nick Vujicic magyarországi látogatása során került sor 2013 -ban. A kórus azóta számos sikeres fellépésen van túl, melyek közül kiemelkedik az évente a Nemzeti Színházban megrendezésre kerülő, a Fogyatékos Emberek Világnapjához kapcsolódó gálaest, valamint a 2016-ban, Nick Vujicic második magyarországi látogatásakor tartott nagykoncert. Repertoárukban gospel dalok mellett számos könnyűzenei műsorszám is szerepel. A kórus

10 éves jubileumi koncertjükön a „mesék és musicalek” világába kalauzolják el a hallgatóságot a csodálatos hangú énekesek. „Ez az este a színház varázslatos világát hozza el hozzánk, ahol a dalok és történetek együttes életre kelnek. A klasszikusok mellett a játékos dallamok is helyet kapnak, melyek örömteli hangulatot varázsolnak az estébe.” A belépő jelképesen 1000 Ft, mellyel a Kórus további működését támogathatják az érdeklődők.

Helyszín:

Agapé Pünkösdi Gyülekezet impozáns nagyterme – Budapest, Thököly út 46/b.

Időpont:

2023. július 6. csütörtök 18.00

Az esemény Facebook linkje:

facebook.com/events/984474299528486

„A Nem Adom Fel Alapítvány 2005-ben azzal a céllal jött létre, hogy a társadalom valamilyen okból hátrányos helyzetű csoportjait, tagjait támogassa, elősegítve állapotuk, helyzetük javulását, a társadalom életében való aktív részvételt. Alapítványunk lehetőséget teremt arra, hogy a sérüléssel és fogyatékossággal élők újra tudják értelmezni a helyüket és küldetésüket a világban, nem csak közreműködői, hanem aktív létrehozói legyenek a programoknak, saját erejüket és tehetségüket megélve. A közösség tagjai támogatják egymást abban, hogy önmagukban bízó, önálló, a saját és a társadalom jövőjéért tenni akaró egyénekké váljanak.”

A Never Give Up Gospel Kórusról és a Nem Adom Fel Alapítványról bővebb információk:

nemadomfel.hu/muveszeti-programok/never-give-up-gospel-korus/