Nunki Bay Starship Unscramble dal- és klippremier

Több figyelmet a figyelemzavarnak!

Ha úgy érzed, kicsit már megcsömörlöttél a csapból is folyó szerelem, szakítás és bulika Bermuda-háromszögében íródott popdaloktól, akkor menj rá az Unscramble-re!

A Nunki Bay Starship űrhajója 2021-ben valamelyest új pályára állt, amikor megtalálták jelenlegi basszusgitárosukat, Belegrai Gabit. A formációra ugyanúgy jellemző maradt az olyan különböző zenei stílusok ötvözése, mint a neosoul, a jazz, a pop vagy az R&B…, de az audiovizuális féregjárat már eggyel letisztultabb formában szippantja magába a hallgatóságot.

Nunkiék már az abban az évben kiadott From a Proper Distance című ötszámos EP dalszövegeinek fókuszát is meglehetősen sajátosan lőtték be. Olyan dolgokba merültek bele, amik alapvetően az élettől elválaszthatatlanok, mégis a társadalom hajlamos tabuként kezelni őket. És itt végre elérkeztünk a vadiúj kiadványukhoz.

Az Unscramble ugyanannak a tavalyi alkotótábornak köszönhető, aminek a gyümölcse a februárban kiadott Summer Camp Memories. A lebilincselő és instrospektív számban abszolút tetten érhető az új felállás összeszokása, egy közös zenei világ kialakulása. A dal felvételekor is óriási összhang volt közöttük és Weil Andris között, aki később a keverésért és a masterért is felelt. Andrissal szinte azonnal egy hullámhosszra kerültek, olyannyira, hogy a végeredmény a vártnál hamarabb nyerte el az általuk elképzelt formát és hangzásvilágot.

Az Unscramble egy lassú tempójú, játékos, de mégis balladai elemeket felvonultató track lett, amit neosoul, pop és elektronikai behatások fognak össze. A zene atmoszféráját Tóth Dóri énekes leginkább Charlotte Dos Santos vagy Erykah Badu hangzásához tudja hasonlítani. A dalszöveg középpontjában ezúttal az ADHD, azaz a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar áll. Manapság előszeretettel dobálózunk ezekkel a mozaikszavakkal, amik bizonyos mentális betegségeket vagy zavarokat jelölnek… ennek ellenére az agy rendellenes működése még mindig óriási tabunak számít. Szerencsére ez ellen a művészvilág egyre több képviselője tesz valamilyen formában, legyen az egy figyelemfelkeltő popkulturális produktum, vagy akár saját betegségük felvállalása a nyilvánosság előtt.

Amellett, hogy a Nunki Bay Starship Unscramble című újdonsága egy fontos társadalmi feladatot lát el, zeneileg is ott van a szeren. A hozzá készült kiváló videó pedig csak még tovább emeli a színvonalat. Minden van benne, ami egy lebilincselő kliphez szükséges, legyen szó látványos jelmezekről, fordulatokról, vagy zavarba ejtő, kalandos helyzetekről. Dóri a forgatást így foglalta össze:

„A klip felvétele életünk legviccesebb három napja volt, éjszaka az szentendrei Postás strandon vaksötétben botorkálással, három nap alatt háromféle időjárással, óvatlan pillanatban megjelenő szemfüles közteresekkel.”

A videót a Ricsárdgírből is ismert Márton Dani rendezte és vágta, akivel eddig csak zenei közegben dolgoztak együtt, de minden az elképzelésük szerint zajlott, a közös munkát magukban a „zseni átlát a káoszon” gondolattal jellemezték.

A többit nem szeretnénk lelőni, inkább csekkold le saját szemeddel:

youtube.com/watch?v=3f1DikTkapc

Ha bírod a kísérletező popzenét, akkor élőben is erősen ajánlott kipróbálni ezt a kivételes zenei utazást. Erre tökéletes alkalom a formáció legközelebbi fővárosi fellépése, ugyanis augusztus 5-én a Nunki Bay Starship a Mörk társaságában veszi be a Várkert Bazár színpadát!

(Fotó: Sinco)