56-ban hagyta el az országot gyerekként a híres zenész, hogy Sinatra és Jacko után a magyar jazz hírnevét öregbíti

Jazz Jazz 2022 címmel új lemezt készített Tommy Vig. Az egykor Frank Sinatrával, Miles Davisszel, Rod Stewarttal és Michael Jacksonnal együtt játszó vibrafonos, ütőhangszeres anyagán a dzsessz összeforr Beethovennel és a magyar népdallal is.

– 1965-ben jelent meg első lemezem Las Vegasban The Tommmy Vig Orchestra címmel. Ez olyan nagyzenekari felvétel volt, amelyen a dzsessz mellett kortárs zenei beütések is voltak. Több mint öt évtizeddel később, a mostani új lemezre a lényeg megmaradt: a nagy előd, a zenekarvezető-zongorista Stan Kenton által is favorizált amerikai lüktetést akartam megörökíteni – mondta a 83 éves muzsikus az MTI-nek adott interjúban.

A tizenkét kompozícióból álló albumon sokan játszanak, a hazai dzsessz színtér zenészei mellett mások mellett David Murray világhírű amerikai szaxofonos vagy Vig fia, Roger Lee Vig dobos is. Az anyag első része tisztelgés a dzsessz három óriása, Thelonious Monk és Fats Waller zongorista, valamint Dizzy Gillespie trombitás előtt.

– Sok mindenkivel játszottam együtt Amerikában, velük éppen nem. Waller már 1946-ban meghalt, mielőtt kimentem volna, Gillespie-vel egyszer találkoztam személyesen, és Monkot is csak hallottam zenélni.

Komponistaként ők voltak a példaképeim, számomra Dizzy és Monk muzsikája Bach-ban gyökerezik.

Beethovent és Monkot egyformán imádom, így amikor zenét szerzek, nekem természetes a klasszikus hangzás és a szvinges dzsessz összekapcsolása – fejtette ki Tommy Vig.

Hozzátette: zenéje nem könnyen befogadható, „mert első hallásra sokan nem értik, mit akar Vig ezekkel a harmóniákkal”. A Jazz Jazz 2022 című CD két száma Beethoven (például az Örömóda) ihletésére született, egy másik track a Hej, Dunáról fúj a szél kezdetű magyar népdal szvinges értelmezése.

A lemez középső részén néhány évvel ezelőtt írt Vig-szerzemények szólnak big band kísérettel, a záró tétel pedig a Budapest 1956 című programzenei művének budapesti koncertfelvétele. A Rákóczi-induló és a Himnusz részleteit is magában foglaló kompozíció most először hallható lemezen, a MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában, a szerző vezényletével.

– Azért tettem utalásszerűen a Budapest 1956-ba ezeket a jól ismert zenei témákat, mert kifejezik a magyarok érzéseit az elnyomókkal szemben. Tizennyolc évesen végigéltem a forradalmi eseményeket Budapesten, a közelemben voltak a lövöldözések, éreztem a magyar lélek ellenszegülését. Egy nép szabadságvágyát zenésítettem meg ebben a műben – hangsúlyozta a művész, aki a forradalom és szabadságharc után emigrált szüleivel.

A 2006-ban hazatelepült vibrafonművész, dobos, zeneszerző fél évszázadon át aratott sikereket az Egyesült Államok dzsessz színpadain. 1956-ban hagyta el Magyarországot, ahol hétévesen csodagyerekként már játszott többek között a Zeneakadémián is. 2006-ig New Yorkban, Los Angelesben és Las Vegasban élt és muzsikált.

Játszott Frank Sinatrával, Miles Davisszel, Sammy Davis Jr.-ral, Judy Garlanddel, Tony Bennettel, Dean Martinnal, Henry Mancinivel, Quincy Jonesszal, a Beach Boysszal, Woody Allennel, Diana Rosszal és Michael Jacksonnal, ütőhangszeresként közreműködött Rod Stewart több lemezén. 1984-ben Los Angelesben az Olimpiai Jazz Fesztivál rendezője volt. 2001-ben a Los Angeles Jazz Societytől a vibrafonosok Oscar-díját vehette át.

Mint az MTI-nek elmondta, bár korábban tagja volt a vezetőségnek, kizárták a Magyar Jazz Szövetségből.

– Azért, mert kritizáltam a rossz zenészeket. Amerikában is mindig így tettem. Sok itteni dzsesszmuzsikus mérges és féltékeny rám, és emiatt kevés felkérést kapok, mert szerintük idejöttem Amerikából és azt hiszem, mindent jobban tudok a műfajról, mint ők. Erről nem tehetek, ötven éven át nap mint nap a legjobbakkal játszottam az Egyesült Államokban, és bizony megtanultam, hogy kell ezt csinálni.

Tommy Vig jelenleg önéletrajzi könyvet ír, amelyet a tervek szerint idén befejez és megjelentet.

