Új terápiát ajánl a Blahalouisiana

A „Hozzánk idomult éjjel az ég” címen megjelent hangzót a toplistás „Nem ereszt”, „Ott van a nap” és a „Szívemet kitéped” című slágerek vezették fel – ezeken kívül még kilenc dal kapott helyett a friss kiadványon.

Hallgassd meg itt: https://open.spotify.com/album/58YHznNNwl9ZHCeBQa7YpH?si=P9JIlUkLS1OMGM41dC56Mg





Az eddigi albumokkal ellentétben, ennek zenei anyagát nem egy „hagyományos” stúdióban, hanem a MANK Alkotóházban, Galyatetőn rögzítették Weil András producer közreműködésével.



– Szinte az egész lemezt fent írtuk a hegyen. Ez volt a menedékünk a pandémia okozta nyomás alól. Nagyon ki voltunk éhezve a zenélésre, amely abszolút hallható a dinamikus dalokon.

Ennek az eredménye hallható a lassabb, érzelemdúsabb vagy elgondolkodtatóbb dalokban. Szerintem ez az eddigi legizgalmasabb lemezünk – mesélte a zenekar énekesnője, Schoblocher Barbara.



„Ez a lemez nekem terápia volt: ’ha nem idomul hozzánk az éjjel’, talán bele is őrülök az elmúlt másfél évbe. Komoly traumákkal tarkított időszak volt ez számomra, de megtaláltam a zenében a kapaszkodót, a zenekarban a társat és a galyatetői fenyők között a fényt. Nekem mindig ez jut majd eszembe a Blahalouisiana negyedik lemezéről” – tette hozzá Jancsó Gábor, dalszerző-basszusgitáros.





A Blahalouisiana 2012 nyarán alakult, első daluk, a ‘The Wanderer’ három héten keresztül őrizte helyét az MR2 top 30-as listájának dobogóján. A zenekar fellépett az MR2 “Akusztik” című műsorában, a VOLT fesztiválon és szerepelt már többek között a 30y, a Magashegyi Underground, a We Are Rockstars, a Bermuda, a Hangmás, a NEO, az Intim Torna Illegál, a Heaven Street Seven és Akkezdet Phiai társaságában. A Schram Dávid producerelése alatt megjelent első kislemez, a Tales of Blahalouisiana szerepelt a Recorder blog 2013-as kedvencei között, valamint a Lángoló Gitárok válogatásában is. A kislemezről a ‘My Baby Wants to Leave this City’ is napi rotációba került az MR2-n – olvasható a Wikipédián.



2013 decemberében a Blahalouisiana telt házas koncerten bizonyíthatott a PeCsában a Morcheeba előzenekaraként. Az 1960-as évek és a modern amerikai dalszerzők által inspirált blues-os, country-s elemeket alkalmazó rockzenekar első klipje is megjelent 2013 telén a ‘Tonight I’ll Dress in Blue’ című számhoz Horváth Viktor rendezésében. A videó rotációba került a ‘1 Music Channel’-en, kritikai elismerést kapott a Recorder blogon, a Lángoló Gitárokon, valamint bekerült a Phenomenon.hu 2013-as kedvencei közé. A videóklip a középdöntőig jutott az Index ‘A Szám 2014’ nevű dalversenyében.



A zenekar 2014-ben jelentkezett, és be is jutott a NagySzínPad versenyére, ahol olyan előadókkal versengtek a győzelemért, mint az Ivan & The Parazol, a Cloud 9+, és a Halott Pénz. Az év végén kiadták Without me című kislemezüket, amin három dal kapott helyet.



2015-ben bejárták a legnagyobb nyári fesztiválokat, és két új szerzeményt adtak ki, melyekhez videókat is készítettek. Év elején jelent meg az Ahol összeér, év végén pedig a magyar 1960-as évek beat korszakát megidéző hangzású Máshol várnak.



2016 áprilisában jelent meg első önálló nagylemezük, a Blahalouisiana, amit utána 2021-ig még kettő követett.