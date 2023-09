Hozzád szól a Tornóczky All Access újdonsága

Leural a stressz, vagy életben tartanak az álmaid?

A formáció szeptember 30-án, az Akvárium Klubban tartja lemezbemutató koncertjét. A korongról elsőként a „Kémia” dal érkezett meg még májusban, most pedig itt egy újabb előfutár, az „Ördög vigye el” klipje.

Elkezdték, folytatjuk…

„Az ember időről-időre megél pocsék éjszakákat, amikor mindent megpróbál, hogy jobb legyen. Az aggodalmat olyan dolgok szülik, mint a munkahelyi problémák, a pénz, az egészség. Azon gondolkodunk, hogy merre megy tovább az életünk, hogy mit kezdjünk a valódi énünkkel, hogy többre vagyunk képesek, miközben meg kellene elégednünk a kevesebbel is. Ezeken az estéken az ember egyedül marad a kételyeivel.” – kezdte Lombos Marci a dal kapcsán. „Ha Berciéknek írok, az olyan, mintha magamnak írnék. Érdekes, hogy komolyabb beszélgetések nélkül is képes vagyok ráérezni Ricsi világára. Ahogy neki, nekem is vannak kérdéseim, vizsgálom a sérüléseimet, megoldásokat keresek. Mára azt gondolom, hogy az a legfontosabb dolog az életben, hogy olyan emberek vegyenek körül, akikkel azt érzed, hogy a helyeden vagy, akik inspirálnak.” – tette még hozzá. „Egy interjú során sok mindent elmondtam Marcinak magamról, azóta úgy érzem ezeket a dalokat maximálisan rólam írja. Egy koncertünk után beszélgettünk, így derült ki, hogy az írás során magából indul ki. Pontosan ezért működnek jól ezek a szövegek! Mert mindenki belelátja a saját történetét.” – csatlakozott Nagy Ricsi.

A dalhoz Mirtse Kori rendezésével, Bikali Sanyi operatőri munkásságával, továbbá Simon Kornél főszereplésével készült videóklip.

„A klip kapcsán célunk volt, hogy fókuszt kapjon egy ikonikus fekete-sárga gitár, így ez a két szín előtérbe kerül a képivilágban. A sárga irigység egy szófordulat, ami valójában helytelen, ugyanis a sárga az egyik legvidámabb, legenergikusabb szín. Egy meleg tónus, ami energiát sugall, optimizmust és boldogságot áraszt. Szimbolizálja még az életerőt, az egészséges életmódot, az értelmet, az elért tudást, a személyiség kibontakozását. Továbbá a tanítók színének is tartják, akik pedig fontos szerepet töltenek be a magán-, valamint a szakmai életünkben is. Gondolunk itt olyan barátainkra, akik már nem lehetnek velünk, például Szappanos Gyurira, Póka Egonra.” – mondta el a zenekar basszusgitárosa, Temesi Berci. „A klipben Simon Kornél alakítja a főhőst, aki sokszoros szerencsétlenség cunamit szenved el. Nyomasztják a számlák, rémálmai vannak, de van egy gitárja is…” – árulta el a Fonogram-, Artisjus díjas basszusgitáros.

„Több kötődésem van a zenekarhoz, ugyanis Feri édesapja tanított gitározni, napjainkban pedig Feri fejleszt. Berci keresett meg ezzel a szereppel, akivel az Álarcos énekes műsorban is együtt dolgoztunk. Érdekes kihívásnak találtam, érdekelt, hogy milyen egy klip forgatása, szerettem volna megtapasztalni, hogy hogyan passzolhat össze egy képivilág és egy dal. Nagyon jól éreztem magam a forgatás során, nem gondoltam volna, hogy egy ilyen pici stábbal ennyire jól lehet haladni. Nem csak a munkafolyamat volt gyors, azt gondolom, hogy a végeredmény is professzionális lett. A klip története és a szám szövege szépen támogatják egymást.” – avatott be minket Simon Kornél.

Stressz, szorongás, rengeteg munka, megoldásra váró problémák. A nagy betűs életben végül minden jóra fordul. Vagy nem? Járj utána a friss-ropogós klipben!

LEMEZBEMUTATÓ:

akvariumklub.hu/programok/tornoczky-all-access/

AZ ÖRDÖG VIGYE EL KLIP:

youtube.com/watch?v=xeOHMYQwXvU

A ZENEKARRÓL:

Tavaly nyáron több mint 25 sikeres szakmai év után új fejezethez érkezett el ifj. Tornóczky Ferenc pályafutása. A Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyettese megalapította saját dinamikus, autentikus, sallangmentes zenekarát, amelyben olyan kiválóságok bizonyítanak, mint Nagy Ricsi (ének), Temesi Berci (basszusgitár), vagy éppen Zombori Atus (dob). A rock-blues csapat 2022. júliusában mutatkozott be hivatalosan, azóta húsznál is több videót publikáltak a legnagyobb videómegosztón, többek között egy stúdió session sorozatot olyan fantasztikus előadókkal kiegészülve, mint Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor, vagy éppen László Attila. A csapat jelenleg is turnézik.