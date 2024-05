Random Trip 15!

Másfél évtizedét eddigi legnagyobb koncertjével ünnepli a zenei projekt

A Random Tripet Delov Jávor ütőhangszeres és Dj Q-Cee indította útjára, a produkcióban népszerű sztárelőadók és virtuóz muzsikusok, az X, az Y és a Z generáció karakterei közösen zenélnek élőben – közölték a szervezők az MTI-vel.

A jubileum alkalmából a Random Trip eddigi legnagyobb koncertjét adja a Budapest Parkban, ami nem túlzás, hiszen a fellépők között lesz mások mellett Kiss Tibi (Quimby), Fekete Giorgio (Carson Coma), Bagossy Norbi (Bagossy Brothers Company), Schoblocher Barbara (Blahalouisiana), de ott lesz a színpadon Lábas Viki (Margaret Island), Wolfie (Punnany Massif) és Palya Bea is.

Az improvizálás mellett elhangzanak a csapat legismertebb dalai, köztük a rádiós toplistákat vezető Hajolj közel, Csak boldog és Szeretem a reggelt, valamint a közönségkedvencek sorába tartozó Dobban és This Game Will Never End.

Idén muszáj volt próbálni, hiszen konkrét dalok hangzanak el. Először furcsállta is mindenki, de jó volt a koncert előtt kicsit összejönni. Ennek kapcsán jött az ötlet, hogy Sárkány Bertalannal karöltve egy közös zenélésre invitáljuk a közönséget a koncert előtt az általunk Királydombnak nevezett területen a Budapest Parkban. Érdemes időben érkezni

– idézte Delov Jávort a közlemény.

De mi is a különleges?

A Random Trip műfaji határokon (pop, rock, dzsessz, hiphop, blues, elektro) átívelő improvizációs koncertsorozat, amelyben a hazai könnyűzene legkülönbözőbb műfajokból érkező előadói lépnek fel sokszor meglepő összeállításokban, és vonják be egymást a legváratlanabb zenei kalandokba.

A 2008 és 2009 fordulóján budapesti klubokból indult, heti rendszerességgel megtartott klubest napjainkra kinőtte saját kereteit: a Random Trip Budapest legnagyobb koncerthelyszínein, dzsesszfesztiválokon, a nagy nyári zenei fesztiválokon és a legjobb vidéki klubokban is szívesen látott vendég, a fellépők sorában pedig rendszeresen megtalálhatók külföldi muzsikusok.

(MTI, Borítóképünk Richard Szoke Photography fotója)