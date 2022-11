Stop for a moment (Lalala) – itt az új The Carbonfools dal és klip!



„Az utóbbi időben bevallom kicsit elsodortak minket a mindennapok. A koncertek minden esetben adnak egy-egy energiafröccsöt, a hétköznapokban viszont könnyen „beleszorong” az ember.” – meséli Fóris-Ferenczi Gábor, a zenekar énekese.

„Ez persze mindenkivel előfordul és ilyenkor meg kell rázni magad és megpróbálni észre venni azokat a pozitívumokat, amelyek egyébként ott vannak és körülvesznek: a család, a zenekar, a barátok satöbbi… De ez kezd egy kicsit egy gejl motivációs beszédre hasonlítani, úgyhogy abba is hagyom, szerintem mindenki pontosan érti, miről van szó. A dal szövegében egyébként is összefoglaltuk, hogy ilyenkor kell egy kis Lalala…” – teszi hozzá.

The Carbonfools – Stop for a moment (Lalala): youtu.be/RSWvN4balNA

„Sok klipünk volt már, amit profi stábbal készítettünk, de a legtöbb esetben ők is régi haverok voltak, most azonban úgymond csak magunkkal dolgoztunk. Átbeszéltük közösen az alapkoncepciót és irány a homokbánya. Gábor és felesége, Kinga intézték a rendezést, a vágást, az utómunkát, és persze mindenkinek besegítettek kicsit a barátai és családtagjai ebben-abban. Én kifejezetten szeretek így dolgozni, úgyhogy most különösen szeretem ezt a klipet” – teszi hozzá Titusz a zenekar dj-je.

A carbonos srácok azt ígérték, rajta lesznek azon, hogy sűrűbben tegyenek ki egy-egy új dalt. Most épp a december 17-i budapesti koncertre készülnek, de mellette már alakulnak az új trackek is. Még az is lehet, hogy az Instantban már azokból is játszanak párat, de az szinte biztos, hogy a Lalalát ott hallhatja majd először élőben a közönség.

KONCERT: 2022.12.17. szombat Budapest, Instant-Fogas Komplexum