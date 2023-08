Több mint száz program az idei Bőköz Fesztiválon

A Bőköz fesztivál programjai közt a Presser Gáborral és Karácsony Jánossal kiegészült Csík zenekar, Besenczi Árpád és Mikó István előadásai.

Az ingyenes összművészeti rendezvénynek Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi ad otthont a Duna-Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközponttal együtt – írta az MTI-hez eljuttatott közleményében Fajcsi Ferenc, a program művészeti szervezője.

A fesztivál műsorán zenei, tánc-, folklór- és színházi előadások, kiállítások, beszélgetések, gazdag gasztronómiai kínálat szerepel, és bemutatják a helyi kulturális értékeket is.

A szervező tájékoztatása szerint augusztus 18-án Szaporcán, a Hétöles Tó színpadon lép fel Presser Gábor, Karácsony János és a Csík zenekar A dal a miénk 2.0 című, LGT-dalokat tartalmazó műsorral, másnap pedig a Budapest Jazz Orchestra Náray Erikával, Koós Rékával és Papp Attilával koncertezik. Az Eperfa Tájházban előadásokon, foglalkozásokon mutatják be az ormánsági hagyományokat, a népi kultúrát, kézművességet. A református templomban augusztus 20-án Kuzsner Péter orgonaművész ad koncertet.

A kémesi művelődési házba Mikó István a Svejk vagyok! című produkciójával érkezik, ugyanitt Besenczi Árpád Petőfi Sándor elbeszélő költeményét, A helység kalapácsát, majd a Forrás Színház a Lúdas Matyi című mesejátékot adja elő. Az Ormánság Színpadon a Cinema Sense zenekar, a Khelipeske Rom táncegyüttes, Benedekffy Katalin énekművész, a Grapa Live Trió, Laura Lola és a Gypsyndrome, Gájer Bálint és zenekara, valamint gyermekműsorával Boka Gábor lép fel.

Tésenfán Pál Zsolt Kultúrkertjében többek között Buch Tibor és zenekara, a Kanizsa Csillagai zenekar, a Grappa Live Trió játszik. A HP udvarban ormánsági szőttesekből nyílik kiállítás, és bemutatja munkáit Szatyor Győző, a népművészet mestere, a református templomban Varga Gábor zongoraművész Improvizációk magyar népzenére címmel ad koncertet.

Drávacsehiben a Levendula Szárító Színpadon lesz látható a Harka Táncegyüttes, majd Simon Bogi színművész műsora, rockzenei nosztalgia koncert, utcabál következik.

Drávacsehiben építik fel az ország legnagyobb szalmalabirintusát, az Orbán-házban Németh László kerámiagyűjteménye várja az érdeklődőket. Augusztus 20-án, vasárnap az Ős-réten kettesfogathajtó országos bajnokságot rendeznek.

A fesztivál fővédnöke Nagy István agrárminiszter, aki augusztus 18-án, pénteken 11 órakor nyitja meg a rendezvényt.

