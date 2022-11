A magyar dalszerzők világszinten is kiemelt pozícióba kerülnek

Az Artisjus Egyesület megbízta a francia Sacemet, Európa legnagyobb zenei közös jogkezelőjét azzal, hogy 2023 januárjától képviselje a magyar zenei repertoárt a nagy online streaming szolgáltatóknál.

A most létrejött megállapodás révén az Artisjus által képviselt magyar dalszerzők az elérhető legmagasabb összegű jogdíjat kapják majd online elhangzásaik után, ráadásul jóval gyorsabban juthatnak hozzá ehhez a bevételhez, mint korábban.

A digitális jogok kezelésének szakértőjeként a Sacem multiterritoriális jogosítást végez, és a streaming szolgáltatásokból származó gigantikus mennyiségű adatot innovatív technológiai eszközökkel dolgozza fel. Az Artisjus mellett az Egyesült Államok (ASCAP), Dél-Korea (KOMCA) és Kanada (SOCAN) közös jogkezelő szervezetei, valamint a globális zeneműkiadók, mint például a Universal Music Publishing, a Warner Chappell, az IMPEL (független zeneműkiadók csoportja) is a Sacemet bízta meg azzal a feladattal, hogy engedélyezze és feldolgozza az általuk képviselt zenei művek online elhangzásait.

A megállapodás eredményeként az Artisjus által képviselt magyar zeneszerzők és szövegírók ugyanolyan előnyös helyzetbe kerülnek, mint a világ legsikeresebb dalszerzői. Az elérhető legmagasabb jogdíjösszeghez juthatnak hozzá a nemzetközileg is gyorsnak számító negyedéves elszámolásban, emellett könnyen nyomon követhetik elhangzásaikat az átlátható adatszolgáltatásoknak köszönhetően.

“Eddig az Artisjus minden jogkezelési feladatot önállóan végzett, a jogdíjak beszedésétől a felosztásokig. A nemzetközi streaming szolgáltatók növekvő száma, globális erejük és az általuk szolgáltatott adatok mennyisége miatt ma már hatékonyabb és fenntarthatóbb, ha ennek a feladatnak a jelentős részét egy olyan partnerre bízzuk, aki az évek során a világ egyik legjobbjává vált. Eközben a magyar zenei repertoár nyilvántartásba vétele, dokumentálása és azonosítása továbbra is az Artisjus felelőssége marad. Biztos vagyok benne, hogy a magyar repertoár online elhangzásainak jogosítása a lehető legjobb kezekbe kerül” – mondta a megállapodással kapcsolatban dr. Szinger András, az Artisjus főigazgatója.

“A most létrejött partnerség tökéletesen szemlélteti, milyen ereje van a közös jogkezelésnek. A jogtulajdonosok, azaz a szerzők érdekében egyesítjük erőforrásainkat, megosztjuk a feladatokat, az eszközöket és a bevált gyakorlatokat. Az Artisjus profitálni fog a Sacem több területre kiterjedő licenszeiből és technológiai hátteréből. Különösen igaz ez az URights platformra, melyen keresztül a Sacem teljes átláthatóságot biztosít az Artisjusnak a repertoárja után beszedett jogdíjak tekintetében. Nagy örömünkre szolgál, hogy Európa egyik legelkötelezettebb közös jogkezelőjével léphetünk partnerségre, és a világ számos területén képviselhetjük a magyar repertoárt” – mondta Cécile Rap-Veber, a Sacem vezérigazgatója.

Az Artisjus továbbra is aktív résztvevője marad a folyamatnak, a 2023 előtti elhangzásokat továbbra is a szerzői egyesület dolgozza fel folyamatosan. A jövőbeni elhangzások esetében szintén az Artisjus munkatársai fogják a magyar művek adatainak pontos és részletes nyilvántartását biztosítani, valamint kiegészítő manuális azonosítási munkával fogják segíteni az automatizált munkafolyamatokat, ahol ez szükséges.

A gyorsabb és pontosabb elszámoláson túl az Artisjushoz tartozó magyar szerzők számára a gyakorlatban mindez nem jelent változást. Továbbra is az Artisjus marad hivatalosan a jogkezelőjük, az új dalaikat is az eddig megszokott módon az Artisjusnál regisztrálják majd, és online jogdíjaik tekintetében is minden információt egy helyen, az Artisjus online portálján ismerhetnek meg.

SACEM

A folyamatosan változó környezetben a Sacem elkötelezett amellett, hogy egyre több értéket teremtsen több mint 196 000 szerző, zeneszerző és kiadó számára, akik őket választották szerzői jogaik kezelésére. Területi hálózatának, technológiai szakértelmének, innovációs képességének és az összes műsorszolgáltatóval és digitális platformmal való megállapodásainak, valamint egyedülálló szociális és szolidaritáson alapuló működésének köszönhetően a Sacem a világ egyik vezetőjévé vált a közös jogkezelés terén, különösen a digitális környezetben. Közel 200 terület után szed be jogdíjakat a streaming platformoktól tagjai – köztük ötven nemzetközi kiadó (Universal Music Publishing, Warner Chappell, Wixen Music Publishing stb.) és külföldi közös jogkezelő szervezet (Socan, Komca, Ascap, Artisjus) – nevében.