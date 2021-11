Elkészült az introvertáltak himnusza

Őszintén beszél a Follow The Flow énekese állapotáról!

Szakács Gergő új dala megmutatja, hogyan is éli meg egy visszahúzódó előadó az életet a reflektorfényben. A szerzeményhez készült klipben azt a kettősséget láthatjuk, ahogyan az előadó minden alkalommal megküzd a démonaival, mikor a színpadon áll.



– Az “Elkezdem” tulajdonképpen egy introvertált himnusz. Szerettem volna betekintést engedni abba a perspektívába, ahonnan én szemlélem a mindennapokat, ahol nem triviális egy egyszerű társalgás megkezdése egy idegennel, ahol olykor reflexből tagadom le saját magam és ahol hajlamos vagyok túlagyalni, túlpörögni odabent szinte mindent, amiből a külső szemlélő csak annyit érzékel, hogy szótlanul, lefelezett sebességen létezem. Ugyanakkor egy mantra is saját magamnak, hogy másképp csináljam a dolgokat, hogy elengedjem a gátlásokat, hogy nyissak az emberek felé” – fogalmazott a Follow The Flow énekeseként is ismert előadó, aki szóló projektjének dalaival is rendszeresen lovagolja meg a slágerlistákat.





De kik is az introvertált emberek? Az introvertáltak azok az embertársaink, akik befelé forduló, zárkózott személyiségek, akik kerüli a külvilággal és a másokkal való kapcsolatot. Fontos leszögezni, hogy a közhiedelemmel ellentétben az introverzió nem egy negatív tulajdonság, nem bizonyos képességek hiánya, hanem egyszerűen csak egy személyiségjegy, mint ahogyan vannak kutyás és macskás emberek. Ennek megfelelően – ahogy valaki a vizslákat vagy a cirmosokat szeretik – az introvertált emberek élvezik az egyedüllétet, szabadidejüket legszívesebben magukban töltik, (például olvasással vagy egyszemélyes játékokkal). Társaságban általában a háttérben maradnak, nem hangoztatják a véleményüket, nem szeretnek a figyelem középpontjában lenni. Szeretik a csendes, nyugodt munkakörülményeket, és egyedül tudnak leghatékonyabban dolgozni és gondolkodni. A kifejezés a latin intro- (=befelé) előtag és versum (=fordul) szó összevonásából ered, utalva arra, hogy az introvertált emberek a külvilág helyett inkább önmaguk felé fordulnak. Az introvertált ellentéte az extrovertált ember, ami egy kifelé forduló, nyitott személyiségre utal. (Lexiq)





A Follow The Flow 2016-ban alapított háromtagú magyar együttes. 2018-ban Nem tudja senki című daluk által robbantak be a köztudatba, majd Maradok távol című számuk által még több ember ismerte meg őket. 2018 nyarán elnyerték a Petőfi Zenei Díj Az év felfedezettje díját, illetve ősszel jelölték őket a 2018-as MTV Europe Music Awards-ra mint Legjobb magyar előadó, amit szintúgy megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a bilbaói díjátadón. (Wikipedia)

Az eleinte BLR és Fura Csé formációjaként dolgozó formációhoz Szakács Gergő énekes csatlakozott, és ezzel úgy tűnik, összeállt a tökéletes kép! A trió legutóbbi dala, a Nem tudja senki olyan bombasztikus sikert hozott, amire már régen volt példa. A klip már bőven 9 millió fölött pörög a YouTube-on, a Follow the Flow egyre több koncertfelkérést kap, és ez még mindig csak a kezdet… (Petőfillive)





