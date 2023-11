Megjelent a Szent Efrém Férfikar karácsonyi lemeze

Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a Szent Efrém Férfikar is segít a karácsonyra hangolódni, hiszen november 17-én megjelent legújabb lemezük, a „Lumen (Christmas Lights)”, mely egyben első karácsonyi albumuk is. A Christmas Day című dalhoz egy varázslatos és szívet melengető videó is készült Hámori Gabriella és Kulka János főszereplésével. A klip egy magányos férfi karácsonyát mutatja be, akihez végül csatlakozik lánya és unokája, némi csavarral a befejezésben. A dal három jól ismert angol karácsonyi éneket dolgoz fel acapella hangszerelésben, a Pentatonix-inspirálta vokális bravúrokkal erősítve a hangzást.

A sokszínű és eklektikus megoldásairól híres kórus repertoárja instant klasszikusokkal erősödik a „Lumen (Christmas Lights)” megjelenésével. Az új anyag gazdag és változatos gyűjteménye az adventi és karácsonyi daloknak: határokon átívelve ruszin, finn, magyar, angol, latin, ukrán és német nyelven is felcsendülnek a darabok, melyekkel a kórus a karácsony hangjait szólaltatja meg.

Az ünnepi album egyben arra a rendkívüli virtuozitásra is példa, mellyel az énekegyüttes immár több mint húsz éve gondolja újra a klasszikusokat: szerepel rajta Csajkovszkij ikonikus Diótörője, illetve Vivaldi Négy Évszakából a Tél ismert dallamának feldolgozása fonódik össze Ady Endre „Karácsony” című versének szövegével. Az eredmény egy rendkívüli zenei és költészeti összjáték, amitől meghittebbé válhat az emberek otthona idén karácsonykor.

Bubnó Lőrinc, a Szent Efrém Férfikar művészeti vezetője így mesélt a november 17-én megjelent albumról: „Izgatottak vagyunk, hiszen ilyet még nem csináltunk. A „Lumennel” egy olyan zenei élményt szerettünk volna teremteni, mely nemcsak a karácsonyi szezont teszi szebbé, de számos kultúrát is összeköt. Nagyon örülünk, hogy ezt megoszthatjuk a közönséggel az idei adventi időszakban. A klipre pedig külön büszkék vagyunk, Kulka János és Hámori Gabriella csodásak ezúttal is, ahogy az unokát játszó Annabelle Grundberg is.”

youtu.be/SWxNKPcJBh4?si=RU9nBqgNnf5M3FxS

A Lumen – Christmas Lights albumot két különleges koncerten mutatja be a Szent Efrém Férfikar: december 17-én a debreceni Kölcsey Központban, december 23-án pedig a Várkert Bazárban teljes egészében felcsendül az énekegyüttes karácsonyi albuma.

facebook.com/szentefrem/events

Az album már minden zenei platformon elérhető, igazi alapdarab az ünnepi lejátszási listákon.

https://bfan.link/lumen-christmas-lights