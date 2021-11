Reich-művekkel búcsúzik az Amadinda

A zenekarvezető Rácz Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a világhírű csapat november 9-én utolsó koncertjét adja a Zeneakadémián

Az Amadinda Steve Reich Music for 18 Musicians című művének előadásával búcsúzik a Zeneakadémia Nagytermétől és közönségétől, amelynek lankadatlan szeretete végigkísérte az együttest 37 éves pályafutása során – fogalmazott Rácz Zoltán.

A november 9-i Reich 85 című est a 85 éves amerikai zeneszerző, Steve Reich munkássága előtt tiszteleg. A műsorban elhangzik a komponista Music for Pieces of Wood, Mallet Quartet, Sextet, valamint Music for 18 Musicians című műve.

Mint a Zeneakadémia honlapján olvasható, Steve Reich 1977 nyarán járt első ízben Budapesten az Új Zenei Stúdió meghívására. Négy előadást tartott, több művét elemezte és mutatta be felvételről, illetve elhangzott néhány kompozíciója élő előadásban is.

Egyik korai művét, a kétzongorás Piano Phase-t Jeney Zoltánnal adta elő. A magnófelvételről lejátszott darabok között volt az akkor legfrissebbnek számító Music for 18 Musicians. Steve Rich Mallet Quartet című művet az Amadindának dedikálta.

Az Európában a legrégebb óta, változatlan felállásban működő ütőegyüttes, az Amadinda 1984-ben alakult, legfontosabb munkái közé tartozik az a hat lemez, amelyen John Cage zeneszerző életművét rögzítették Kocsis Zoltán zongoraművésszel közösen.

Az Amadindában Bojtos Károly (afrikai xilofonok, marimbula, polinéz dob és fadob, szenegáli dob), Holló Aurél (kínai templomi harang, afrikai xilofonok, cabasa, polinéz fadob, deszkák, cserép, sistrum), Rácz Zoltán (claves, kolomp, polinéz dob, szenegáli dob, szulavezi duda) és Váczi Zoltán (csörgő, mbira, polinéz dob és fadob, ceglédi kanna) zenél.

A november 9-i koncerten közreműködik a TanBorEn trió, az ütőhangszeres Joó Szabolcs, a Zeneakadémia ütőhangszeres hallgatói közül Láposi Dániel, Hencz Kornél, Burcsik Dávid, Siptár Bence, Simon András és Urbán Kristóf .

Továbbá a Bartók Konzervatórium növendékeinek képviseletében Endrédi Mihály és Puskás Ádám, továbbá Varga Oszkár (hegedű), Matuska Flóra (cselló), Maczák János, Szűcs Péter (klarinét), Fábry Boglárka, Schlanger Tamás (zongora), valamint Károlyi Katalin, Munkácsy Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes (ének).

Fotó: Gábor Béla

