Igazi rock and roll anyaggal jelentkezik a The Trousers

A „Come Undone” visualizer Kőváry Zoli frontember unokaöcsének, Kőváry Dani filmesnek köszönhető, aki a zenekarral tartott a „Harley Davidson 120” fesztiválra. A forgatáson túl az utómunkálatok is az ő kezei között zajlottak.

„Ez a dal igyekszik magába sűríteni mindent, ami az elmúlt fél évszázad rockzenéjéből fontos számunkra. Ugyanakkor felbukkan benne egy-két olyan íz is, ami eddig nem szerepelt nálunk. Ilyen például a kezdő riff, ami szerintünk tisztára Randy Rhoads-ot, Ozzy tragikusan korán elhunyt első gitárosát idézi, a másik pedig a refrén, amibe becsempésztünk egy kis hu-hú huhogást. Ilyen még nem volt nálunk, nagyon rock n roll. A szám jól működik a koncerteken is.” – árulta el Kőváry Zoli a dal kapcsán.

És itt még nincs vége a friss híreknek. A The Trousers közel három évnyi érlelés után tavaly novemberben a Music Fashion gondozásában adta ki „Animal Gun” című nagylemezét, amelyen 10 dal (köztük a „Come Undone”) kapott helyett. A korong itthon és külföldön is rendkívül kedvező fogadtatásban részesült, a legtöbb hírportál, szaklap kritikusa 10-ből 8, illetve 9 pontosra értékelte az anyagot. A visszajelzések nyomán felfigyelt az együttesre a lett székhelyű, több nemzetközi irodával (pl: amerikai) rendelkező kiadó, a Sliptrick Records. A közelmúltban két éves szerződést kötöttek a The Trousers-zel, aminek keretein belül augusztus tizenötödikétől Európán kívül, fizikai és digitális formában terjesztik az „Animal gun” albumot. Így a korong immáron elérhető többek között Észak és Dél Amerikában, valamint Dél-Kelet Ázsiában is.

A lendületes csapat augusztus 31-én Budapesten zárja tavaszi-nyári turnéját, hiszen a 2017-ben alakult, rock’n’roll és a punk elemeket ötvöző HallucinatorZ társaságában az A38 tetőteraszán köszöntik a klubszezont.

„COME UNDONE” VIDEÓ:

youtu.be/ivZQe1etYaU

THE TROUSERS I • A38 – FACEBOOK ESEMÉNY:

facebook.com/events/606313464822201