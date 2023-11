Az új Beatles dal élőben is hallható lesz Budapesten

Beatles rajongók széles tömege nem csak hazánk, de a világ minden táján találgatások közepette várta a Beatles új és nagy valószínűséggel utolsó dalát, a „Now and Then”-t. Vajon milyen lesz, hogyan fog szólni és meg lesz-e a hatás? A Beatles majd’ 30 éve adott ki legutóbb új dalokat, amit az Antológia projekt megjelenésekor nagy várakozás övezett. Bár már John Lennon és George Harrison nem lehetett a felvételek aktív résztvevője, hangjuk és hangszeres játékuk a modern technika segítségével megjelenik az új kiadványon és sok-sok év távlatából is hallható, hogy a Beatles mit sem veszített zenei kreativitásából és szenvedélyéből hála Paul McCartney-nak és Ringo Starr-nak, a Beatles két még élő tagjának és Giles Martin-nak a Beatles legendás producere, sir George Martin fiának.

The Bits Beatles emlékzenekar élőben viszi színpadra az új dalt következő budapesti koncertjén sok más zenei csemege mellett.

„Már nagyon készültünk a koncertre, amikor derült égből jött a hír, hogy megjelenik az új dal, ami gyerekes várakozással töltött el bennünket. Éppen ezért úgy határoztunk, hogy ha egy kis esély is van rá, hogy élőben reprodukálható a dal, akkor eljátsszuk azt a legközelebbi koncertünkön. A koncert amúgy is tele lesz ritkán hallható dalokkal, így tökéletesen illeszkedik a november 18-i repertoárba az új Beatles dal is. Egyelőre nem láttunk más zenekartól hasonló bejelentést ezért lehet, hogy a világon először Budapesten hallható majd a Beatles Now and Then című dala élőben.” – Derecskei Zsolt, zenekarvezető

A The Bits November 18-án, a Muzikumban, Yellow Submarine (azaz Sárga Tengeralattjáró) című koncertjén adja elő a Beatles nemrég megjelent új és feltehetőleg utolsó dalát is élőben.

A koncertről:

https://thebits.hu