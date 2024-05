Minden eddiginél több zenei programmal várják a látogatókat július 19. és 28. között Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön

Oszkó-Jakab Natália, a fesztivál igazgatója elmondta a rendezvény beharangozó, pénteki sajtótájékoztatóján: az idén 2972 programmal, 40 programhelyszínnel és számos újdonsággal készülnek, új helyszínekkel, fenntarthatósági és művészeti programokkal, saját színdarabbal, erősödik a kortárs képzőművészeti kínálat, és az idén számos múzeum is megjelenik a fesztiválon.

Kiemelte: 19 nagy zenekari koncerttel készültek, mint azt a teljeség igénye nélkül elmöndta, fellép a 30Y, az Aurevoir., a Bagossy Brothers Company, a Bëlga, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma. Elhozza slágereit a Csaknekedkislány, az Elefánt, az Esti Kornél, a Hiperkarma, az Ivan and The Parazol, a Kiscsillag, a Margaret Island, a Parno Graszt, a Platon Karataev, a Punnany Massif és a Quimby is.

A vigántpetendi Cirque du Tókertben hallható Zorán, Kern András, Falusi Mariann, Dés László, Básti Juli, Tóth Vera és Wunderlich József. A Budapest Bár és Bródy János is színpadra lép, a Csík zenekar pedig ezúttal Presser Gáborral együtt ad koncertet.

Szólt arról is, hogy a fesztiválon külön helyszínnel készülnek a dzsessz, a világzene, a folk vagy a komolyzene kedvelői számára. Kiemelte: a Harcsa Veronika Udvar az idén is megújul, ezúttal Taliándörögdre költözik.

Nem csak színpadról fog szólni a zene

Elmondta, hogy a fesztivál legkisebb udvarába, Szirtes Edina Mókus MókusKert Udvarába is számos vendéget meghívtak, Földes László Hobo pedig az idén is vigántpetendi udvarában várja hallgatóit.

Nagyszabású színházi és egyéb produkciók is lesznek, természetesen idén is várják a legkisebbeket és a legnagyobbakat. Két helyszínen minden nap más színházi produkciók láthatók, többek között a Vígszínház, az Orlai Produkció és Nézőművészeti Kft. is fellép. A Művészetek Völgye idei színházi premierje az Art-Színtérrel közös Tikk-Takk bumm című darab lesz, de táncprodukciók is jelen lesznek.

A fesztiválon jelen lesz a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Ikarus 311-es Zenélő Busza, ahol zenészek adják elő dalaikat az utasoknak. Új szereplőként a Magyar Építészeti Múzeum , a MODEM és a Kereskedelmi- és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest Főváros Levéltára, a Néprajzi Múzeum, a Laczkó Dezső Múzeum, az Adaptér, és a Posta Múzeum is betekintést ad kínálatába, és külön, hangsúlyos megjelenéssel készül a Romani Design.

A fesztivál programja a www.muveszetekvolgye.hu oldalon érhető el.

(MTI)