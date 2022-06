Hidat épít a zenei piacok közt a Hangvető új programja

Etno, jazz, világzene, Exit, WOMEX – mi bennük a közös?

Magyar fesztiválok, klubok és kultúrközpontok, figyelem: a MOST (azaz magyarosan „moszt”) balkáni világzenét fellendítő programjába, aminek a Bánkitó és a Művészetek Völgye is tagja, hazai intézmények is jelentkezhetnek. A pályázat utolsó fordulójához érkezett, szeptemberig várja a jelentkezőket.



A MOST (jelentése szláv nyelveken híd) projekt 2019 novemberében indult el, céljaként pedig a balkáni zeneipar infrastruktúrájának fejlesztését és a szakmai kapcsolatépítés elősegítését tűzte ki — hidak építését Európa zenepiacai között.

Legyen szó feltörekvő fesztiválról, fiatal zeneipari szakemberekről vagy már elismert, de még nem világhírű balkáni zenészekről, a MOST történetében mindenkinek helye van.

A 4 millió eurós költségvetésű,Kreatív Európa program által támogatott projektben 11 európai zeneipari intézmény vesz részt, vezetőjük pedig a magyar fesztiválszervező és zeneipari cég, a Hangvető.



A program indulása óta már számos külföldi és magyar zenei projektet is támogatott (köztük a Művészetek Völgyét és idén a Bánkitó Fesztivált is), a hazai szakemberek a Festival and Club Exchange keretén kerül csatlakozhatnak.

A támogatást elnyerő fesztiválok, klubok vagy kultúrközpontok a projekt során mentorálást kapnak elismert európai szervezőktől, tapasztalatokat osztanak meg egymás között, fellépőket cserélnek — és a folyamat alatt tagjaivá válnak egy professzionális európai közösségnek.



De hogy néz ez ki a gyakorlatban? Például a MOST támogatásával idén nyáron a budapesti Törzs együttes a D Fesztiválra, Észak-Macedóniába látogat, tavasszal pedig a bosnyák sevdahegyüttes, a Divanhana és a szerb Rodjenice lépett fel a Budapest Ritmon.

A fesztivál csereprogram tagja volt az első évben a Művészetek Völgye, az erdélyi MÉRA World Music Festival, a szolnoki Örökség Világzenei Fesztivál, idén pedig az alternatív és underground stílusok felől közelítő Bánkitó is sikeresen pályázott. Jelentkezni egészen szeptemberig lehet!



A 4 millió euró értékű programot a Hangvető 2019-ben indította el, partnerei között van az EXIT Fesztivál, a brüsszeli BOZAR, a legnagyobb világzenei showcase fesztivált, a WOMEX-et szervező Piranha Arts, a Songlines zenei magazin, a European Music Council, valamint a legnagyobb macedón fesztiválszervező, a Password Production.

A mentorok és trénerek közt olyan zeneipari szakértők vannak, mint Simon Broughton, a Songlines főszerkesztője, Weyer Balázs, a Music Hungary elnöke, Lelkes András, a Budapest Ritmo szervezője vagy Rok Košir, a sevdah király Damir Imamović menedzsere.



A Hangvető 2004 óta szervez koncerteket, fesztiválokat, képzési programokat elsősorban népzenei, világzenei és jazz műfajokban mint a terület közép- és kelet-európai legfontosabb szereplője.



