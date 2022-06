Mélybe ment a The Jet Buzz

Ízig-vérig dögös XXI. századi garázsrock izgalmas hangszereléssel, többszólamú vokálokkal. A megszokott gitár, dob, basszus hármasa mellett orgona, mellotron, és trombita is hallható a mini albumon. Igényes hangzásával, érdekes szövegeivel, az együttes eddigi legjobb albuma.



A címadó dalhoz most is remek klip készült!





Korábban így írtunk előző dalukról:



És mit kell tudni magáról a zenekarról?

A zenekar Budapesten alakult, Tibi, Tonó és Cigi alkotta. Azonban később csatlakozott hozzájuk Dankó István „Stevó” melbourne-i magyar énekes, akivel egészen 2020-ig koncerteztek, amikor is Stevó visszaköltözött Ausztráliába.

A The Jet Buzz zenéjét a garage rock, a 77-es punk és az indie rock inspirálja, igazi „High energy garage rock and roll”.

Előző számuk, a Sun Goes Down is egy pörgős pszichedelikus hangulatú dal volt, ami a banda 2020-as év elején megjelent On the Wrong Side című EP-jéről lett megfilmesítve.

Korábban a To A Friend című szám külföldről is pozitív visszajelzéseket kapott, négyszer játszotta a 89.7 WITR-FM Radio (Rochester, New York, USA) „Jeff of the Future” show-jában, s kétszer volt a laut.fm/viking német rádió „Heavy Rotation Hot and Fresh! Viking’s Best!” című műsorában.