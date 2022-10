Novemberben érkezik a hatodik The Trousers album

Ez lesz a klasszikus, nyers rock and roll és a modernebb, dalközpontú garázsrock sajátos keverékét játszó zenekar hatodik albuma (korábbi megjelenések: „PLANETARY PROCESS”, „SOUL MACHINE”, „FREAKBEAT”, „MOTHER OF ILLUSION”, „INVISIBLE DARKNESS”).

A Music Fashion kiadó gondozásában megjelenő korongon 10 dalt kap a nagyérdemű. A felvételeket Kőváry Zoliék a csapat korábbi dobosával, CS. Szabó Zoltánnal készítették a budapesti Artist Factoryban, a munkálatok pedig már 2019 végén elkezdődtek. A szuggesztív borító grafikája Vass Richárdnak köszönhető. A lemezen a zenekar tagjain (Kőváry Zoltán – ének, gitár; Locke Péter – gitár; Lázár András – basszusgitár, Gulyás Antal Samu – dob) kívül vendégszerepel Csányi Rita énekes (The Anahit) és Derecskei Zsolt (The Bits) billentyűs is. A zenei anyagon hallható dalok legjava a frontember, Kőváry Zoltán szerzeménye, de két számban akadt szerzőtársa is, a nyáron elhunyt bátyja, Kőváry Péter (Neo, Royal Rebels, Peter Kovary & the Royal Rebels, Stoned) személyében.

Az „Animal Gun” dalai:

01. Hope Dies Last

02. Bag Of Bones

03. My Kind Of Business

04. Come Undone

05. The Great Beyond

06. Vanish In The Haze

07. Sunday Crimes

08. All Over Shakin’ Down

09. Animal Gun

10. Secret Symmetry

A lemezbemutatóra három nappal a korong megjelenését követően, november 12-én kerül sor Budapesten, az A38 hajón, ahol vendégként a Jackmans és a Hallucinatorz csatlakozik a srácokhoz.

A csapat nemrégiben publikálta a korong előfutárát, „Hope dies last” címmel, amelyhez a Barba Negrában forgattak egy performance-klipet Barna Máté és Havasi Balázs operatőrök segítségével. A videót a 2006-ban alakult, külföldön is nagy sikernek örvendő együttes énekes-gitárosának, Kőváry Zolinak az unokaöccse, Kőváry Dániel vágta. A szerzemény refrénjében egy rövid zenei idézetet is felismerhet a közönség, ami egy jellegzetes gitár-frázis, amit a Deep Purple „Highway star”-című klasszikusából emeltek át a fiúk, nem véletlenül, hiszen az elődeik iránti tisztelet, a hála kifejezése számukra fontos értékek. A „Hope dies last” szám már elérhető minden digitális zenei felületen.

HOPE DIES LAST klip: youtu.be/F1k-xnNRVzY