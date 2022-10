Új dallal, klippel és koncerttel tér vissza a Blind Myself

„Nem a származásom alapján leszek jobb vagy rosszabb ember”

A rajongók egyetlen vigasza, hogy a 6 éve tartó inaktív állapotot a zenekar pár évente megszakítja egy-egy koncerttel. Ilyen volt a 2018-as Emlékeztető Szuri című buli, amellyel a régi Dürer Kert nagytermét töltötte meg teljesen a Blind.

Most itt az újabb dózis: 2022-ben, a zenekar alapítása után 27 évvel újra visszatér az Akvárium Klub NagyHalljába, október 28-án, hogy újra koncertezzen. Ez lesz az Emlékeztető Szuri II.

Közel 25 éves karrierje alatt a Blind Myself bejárta a nagyvilágot: a tagok éltek és koncerteztek az Egyesült Államokban, többször turnézták végig Európát, de persze a hazai fesztiválokon és klubokban is állandó fellépők voltak. Összesen 6 lemezt, egy EP-t és egy válogatáslemezt jelentettek meg.

Ha van valami, amire még a koncertnél is jobban vágynak a rajongók, az nyilván valami új hanganyag – most végre ez a kívánságuk is teljesül. A koncert előtt jelenik meg ugyanis az együttes új dala Akárki fia címmel.

A dalszövegen Tóth Gergő énekes újra Pálinkás Tamással (ex-IstenHátaMögött, Nagyúr) dolgozott – együtt írták a Blind Myself mindmáig legnépszerűbb, Négyszögöl című albumát is.

„Az Akárki fia fő üzenete számomra – magyarázza Gergő –, hogy nem számít, kik vagyunk, nehéz identifikálni a származásunkat, ezért kizárólag a jelenünk és cselekedeteink számítanak. Nem a származásom, a vérvonalam alapján leszek jobb vagy rosszabb ember, hanem attól, ha azt nézem, mit tehetek a saját életemben másokért és magamért.”

A klip: .youtube.com/watch?v=5r8b3Se6uVE

A dal klipjét Büki Balázs rendezte, aki többek között készített videót már Azahriah-nak, DESH-nek és Dzsúdlónak is – köztük több is bekerült a Klipszemle versenyprogramjába.

A rendező így nyilatkozott a munkáról: „A dalszövegből indultam ki, ketten okoskodtuk ki a történetet Emil Goodmannel. Számomra a boldog együttlét nem kötődik semmihez, gyökerek nélkül is működik az együttélés, mint pl. akár New Yorkban, vagy épp a választott családokban, amilyet mind többen építenek maguk köré ebben az elidegenedett világban. Erre szerettem volna egy aktuális szinonimát találni. Az ember a szabadságért küzd, úgyhogy szabad lelkeket akartam szerepeltetni a videóban. A végén pedig egy arcban olvad össze minden küzdelem.”

A klip érdekessége, hogy a kisfiú szerepét Tóth Gergő énekes kisfia, Bendegúz játssza. A végére pedig a hír, amelyre oly rég várnak a Blind Myself rajongók: 2023-ban megjelenik majd az Akárki fia folytatása – igen, egy teljes nagylemez!