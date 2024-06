Saját dalokkal mutatkozik be a Véletlencorp zenekar

Az együttes alakulásáról, a közös munkáról és a jövőbeli terveikről a zenekar énekesével, Markovics Sándorral beszélgettünk.

Hogyan és mikor ismertétek meg egymást?

Mondhatni, hogy teljesen véletlenül! Bizsuval mi korábban játszottunk már együtt egy zenekarban. István Laci, illetve Tari Levi pedig a kollégáim. Levente egy továbbképzés kapcsán jött oda hozzám, amikor ők épp énekest kerestek és elmentem egy próbanapra, akkor Rewolution néven futott a banda. Ott találkoztam Szilágyi Ágival is. Akkoriban rock stílusban utaztak, ami annyira nem is feküdt nekem sem hangilag, sem pedig stílusilag, mivel kemény volt és régi stílusjegyeket tartalmazott… Ez az együttes nem sokkal később fel is bomlott. Körülbelül három hónap szünet után felhívtam Leventét, hogy van egy jó témám hozzuk össze a csapatot! A korábbi gitáros már nem volt annyira aktív, így beszerveztem Kovács Tibi “Bizsut”, akivel az EZIS zenekarban játszottam együtt.

Miért döntöttetek úgy, hogy közös zenekart alapítotok?

Már az első próba alkalmával bebizonyosodott, hogy egy húron pendül a csapat a Szilágyi Ági, István Laci, Tari Levi, Kovács Tibi “Bizsu”, Markovics Sándor felállásban.

Úgy kezdtük el ezt az egészet, hogy nem akarunk feldolgozásokat csinálni, egy új stílust egy új irányzatot szeretnénk létrehozni. Csak saját dalokkal, saját témával, rap, rock, pop fülbemászó egyvelege – azóta is mindenki számára könnyen emészthető dallamvilágra és harmóniákra törekszünk.

Hogyan születnek a számaitok?

Minden dal közös munka eredménye. Mind az öten más stílust képviselünk, és mindenki hozzá is teheti a közös egészhez a saját világát. A cél a dallamosság, az hogy szeressék az emberek, és természetesen mi is!

Miből merítetek inspirációt a számaitok megírásához?

Olyan témákat boncolgatunk, amik minden ember életében jelen vannak: szerelem, csalódás, hétköznapi dolgok, fiatalság, múlt és jövő. A cél, hogy sokan magukat lássák a dalainkban, és tudjanak azonosulni a dallamvilág és a szöveg mondanivalójának kombinációjával.

„NINCS IDŐM”

Most jelent meg új dalotok, videóklipetek, tudnál egy picit erről mesélni?

Az elmúlt fiatalság, régi érzések, nagy találkozások és elvesztegetett lehetőségek. Egy kor felett sokan ebben élnek, mi pedig azt mondjuk ne álmokban éljünk, hanem a valóságban, felébredve.

Mivel nem ismernek minket még sokan, ezért a videó esetében fontos volt a zenekar bemutatása. Ez tulajdonképpen egy imázs videó, melynek futurisztikus elemei azért utalnak az álom és a valóság közti létre.

Mik a terveitek a közeli jövőben?

Folyamatosan készülnek a Véletlencorp dalok. Még csak október óta van együtt a csapat, de már 8 dal született. Ez a próbatermi kémiának köszönhető, imádunk együtt zenélni! Hamarosan jelentkezünk a következő klippel és terveink közt szerepel egy nagylemez kiadása is. Hiszünk a személyes találkozásban, de tudjuk, hogy a mai online világban egyre nehezebb új zenekarként a körforgásba kerülni és koncertezni. Legutóbb Debrecenben és Derecskén adtunk koncertet. Nagyon élveztük és láthatóan a közönség is. Más felkérések is érkeztek, mikről még egyeztetések zajlanak!