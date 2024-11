Közönségszavazást és kategóriát nyert a Concerto Budapest Mozart-napi élő közvetítése

Közönségszavazást és kategóriát is nyert a Concerto Budapest 2024-es Mozart-napi élő közvetítése a Lovie Awards elnevezésű európai internetes tartalom-, filmes és reklámversenyen.



A Keller András művészeti vezetésével és Szabó Stein Imre rendezésében készült Mozart Day 2024 by Concerto Budapest – Live stream at Gramophone and Index.hu című közvetítés Silver Lovie Award díjat nyert a Music and Entertainment in Film and Video kategóriában, és a közönségszavazás győzteseként is diadalmaskodott.



A produkció különleges elismerése, hogy egyedüli komolyzenei műként emelkedett ki a világ vezető márkáinak nevezett internetes produkciói közül

– közölte a zenekar pénteken az MTI-vel.

Az egész stáb megkapta az elismerést!

Keller András és Szabó Stein Imre mellett Komlós András zenei és TV-rendező, valamint a Zeneakadémia alkotó stábja (Lakatos Gergely társproducer, Jancsó Nyika vezető operatőr) és Devich Gábor producer, a Concerto Budapest főigazgatója is az elismerés részese.



A versenyen számos kategóriában a kulturális, technológiai, média-, divat- és reklámvilág vezető márkái, többek között a BBC Studios, BMW, Moët Hennessy, Virgin Media, Financial Times, Audi, Al Jazeera, CNN, Amazon, Guggenheim Museum Bilbao, Gucci és a RAI is versengett. A zsűri idén több mint 1200 nevezett művet értékelt 35 országból.



Az idei életműdíjat Brian Eno zeneszerző, producer kapta.