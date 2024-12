Mellette napjaink és a közelmúlt sztárjai is elfogadták Szeged meghívását

Taio Cruz nigériai-brazil származású angol énekes, dalszerző, rapper valamint CC Catch, a Boney M. legendája, Sheyla Bonnick, a Backstreet Boys sztárja, Nick Carter, Inna és a No Mercy lesznek a sztárfellépői a 2025-ös Deja Vu fesztiválnak, melyet június 6-tól rendeznek meg az Újszegedi Partfürdőn – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A közlemény szerint jövőre immár 12. alkalommal rendezik meg a szegedi Deja Vu fesztivált, amely három napja három évtizedet ölel majd fel, a 80-as, 90-es és 2000-res évek legjobb házibuli zenéit felsorakoztatva.



Az Újszegedi Partfürdőn koncertet ad a nigériai-brazil származású szupersztár, Taio Cruz, aki hosszú ideje nem is lépett már színpadra, és utoljára 2011-ben járt Magyarországon. Pályafutását dalszerzőként kezdte, debütáló albuma, a Departure 2008-ban jelent meg, ami aranylemez is lett az Egyesült Királyságban. Második albuma, a Rokstarr, 2009-ben jött ki a Break Your Heart és Dynamite című slágerekkel. Cruz számos neves előadóval dolgozott együtt, emellett ő írta a Telling the World című dalt is, amely a Rio című animációs film dalaként híresült el.



Szegeden lép fel jövőre a 20. század végének egyik legnagyobb popikonja, a „diszkóhercegnőként” elhíresült CC Catch, a kor popkultúrájának olyan meghatározó dalaival, mint a Heartbreak Hotel, a Heaven and Hell, a Soul Survivor vagy az Are You Man Enough?

Ki megy Szegedre a legendás zenekarból?

Szintén a Deja Vu fesztivál sztárja lesz jövőre a Boney M. legendás énekesnője, Sheyla Bonnick, aki a Sounds of Boney M című saját show-jával idézi meg az ikonikus diszkócsapat legnagyobb slágereit. Inna hatalmasat aratott 2009-ben a romániai MTV Music Awardson, valamint megnyerte a Border Breakers Awards-ot. 2023-ban pedig már egyszer elvarázsolta a Deja Vu közönségét is, jövőre pedig újrázni készül Szegeden.



A No Mercy együttes az 1990-es években lopta be magát a közönség szívébe, és azóta is töretlen kedvenc a pop és a dance dallamok keverékével. Az Egyesült Államokból származó No Mercy olyan listavezető slágerekkel teli repertoárral büszkélkedhet, mint a Where Do You Go, a Please Don’t Go és a When I Die.



Idén Budapesten adott nagy sikerű szólókoncertet, jövőre Szegeden hódít minden idők legsikeresebb fiúbandája, a Backstreet Boys alaptagjaként híressé vált pop-szupersztár, Nick Carter.



Jövőre a Deja Vu vendége lesz még a Brooklyn Bounce, az 1996-ban alapított német dance duó, akik olyan számokkal váltak ismertté, mint a The Theme (of Progressive Attack), Get Ready to Bounce, Bass, Beats & Melody és Loud & Proud. Szintén jön a Global Deejays, a formáció a tech house zenei színtéren vált ismertté. A 90-es évek lüktető energiáját hozza el Szegedre a német eurodance együttes, a Fun Factory.



Igazi bulit varázsol a fesztiválon Dj SASH!, ahogy az 1998-as Better Off Alone című kislemezével hírnevet szerző amszterdami dance formáció, az Alice Deejay is. Ott lesz a színpadon majd a német dance-pop és eurodance zenei projekt, a Groove Coverage, valamint számos magyar fellépő, köztük a Kozmix, a TNT, az FLM, a Groovehouse, Krisz Rudi, Bereczki Zoltán, Rakonczai Piano, Sterbinszky, DJ Dominique, DJ Szatmári, Náksi Attila és Peat Jr.