A Fontaines D.C. újra Budapesten!

Metál, elektronika és hiphop punkba varrva

Újra Budapesten ad koncertet a Fontaines D.C. Az ír poszt-punk zenekar két sikeres Sziget-fesztiválos koncert (2022, 2024) után 2025. június 21-én a Barba Negrában is bemutatja Romance című lemezét.



A tíz éve alakult Fontaines D.C. negyedik albuma, a Romance a szerelem és a kapcsolatok, az elidegenedés és az identitás, a fantázia és a valóság fogalmait boncolgatja. Az irodalmi képek nem véletlenek: a zenekar tagjait 2014-ben a költészet szeretete hozta össze.



A Grain Chatten (ének), Carlos O’Connell (gitár), Conor Curley (gitár), Conor Deegan (basszusgitár) és Tom Coll (dob) által alkotott Fontaines D.C. 2022-ben megjelent albumával, a Skinty Fia című anyaggal robbant be, a lemez listavezető lett az Egyesült Királyságban, és az együttes közösen turnézott az Arctic Monkeys-zal.

A fősodorú médiumok is egekbe magasztalták az új hangzót

A Romance-en a Fontaines D.C. a zordabb textúrák, a hiphop ütemek, a shoegaze-es hangzások és a kortárs elektronika felé nyúlt, de az anyagon tetten érhetők a régi hollywoodi filmzenék, a Korn, az Outkast hatása. A Romance alapjai Mexikóban, a spanyol vidéken és Los Angelesben készültek, de a csapat intenzív alkotói időszakot töltött egy francia kastélyban is a Simian Mobile Discóból ismert James Ford producerrel, aki korábban a Blur-rel és az Arctic Monkeys-zal is dolgozott együtt.



Az új albumból már az első héten több mint kétszer annyit adtak el, mint a Skinty Fiából, és a Romance rendkívül elismerő kritikát kapott olyan lapoktól, mint az NME, a The Guardian vagy a Rolling Stone brit kiadása, a dalszerző legenda, Elton John pedig egyenesen „a jelenlegi legjobb zenekarnak” nevezte őket.



A Fontaines D.C. a nyarat turnézással és fesztiválfellépésekkel töltötte – a helyszínek között Glastonbury, Reading, Leeds és a Sziget is szerepelt. A zenekar 2025 augusztusában eddigi legnagyobb koncertjét fogja adni a 45 ezer fős londoni Finsbury Parkban.