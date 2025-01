Bogányi Gergely tart ősbemutatót a Müpában

Saját szerzemény mellett Bachot is játszani fog a zongoraművész

A Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész szólózongorára írt Introduction and variations on a theme „Boci, boci …” című művének ősbemutatóját tartják a Müpában január 29-én. A szervezők közleménye szerint A Zongora-sorozat keretében szervezett hangversenyen a saját kompozíció mellett Bach, Schubert és Schumann műveit hallgathatja meg a közönség Bogányi Gergely előadásában.



A zongoraművész ez alkalommal is a saját maga által fejlesztett zongorán fog játszani – tették hozzá.

Szokolov-koncerttel folytatódik a sorozat

A közlemény kiemeli, hogy Bogányi Gergely zongoraművész generációjának egyik legkiemelkedőbb alakja, akinek legfontosabb versenygyőzelme az 1996-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyen elért első helyezés volt.



Bogányi Gergely repertoárjából kiemelkedik Chopin, akinek összes szólózongorára írott művét két nap alatt eljátszotta a Müpában, de Liszt és Mozart műveinek előadása is jelentős súllyal szerepel életművében – olvasható a tájékoztatóban.



A Zongora-sorozat Grigorij Szokolov koncertjével folytatódik április 22-én a Müpában.