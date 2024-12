Zaz és a Kennedy Administration is fellép 2025-ben

A dzsessz és a soul francia királynője, Zaz, valamint a brooiklyni székhelyű zenei projekt, a Kennedy Administration is koncertet ad a jövő évi Paloznaki jazzpikniken – jelentették be csütörtökön a szervezők.



2025-ben július 31-től augusztus 2-ig tartják meg a népszerű fesztivált a Balaton-felvidéken. A most ismertté vált fellépőkkel csaknem teljessé vált a nagyszínpad programja. A szervezők három héttel ezelőtt hozták nyilvánosságra, hogy a Jazzpikniken koncertet ed a Lukas Graham, az Earth, Wind & Fire Experience, Mario Biondi és a Deladap is.



A frissen bejelentett fellépők közül Zaz (azaz Isabelle Geffroy) francia énekes és dalszerző 2010-ben debütált és vált gyorsan népszerűvé friss és egyedi, a gipsy jazzt és a francia sanzont ötvöző kortárs pop stílusával. Ki ne ismerné a fülbemászó Je veux című slágerét, amely a 2010-es évek nagy slágere volt, vagy az újabb megjelenések közül a De couleurs vives című dalt. Legutóbbi albuma 2022-ben jelent meg ISA címmel.

Premier Brooklynból: New York legjobb fiatal zenészei hallhatóak a Balaton partján

Zaz koncertjei meditatív utazásra hívnak a pörgős dzsessz és a soul műfaján belül. Valódi közösségépítő energiával bír, erről árulkodnak teltházas fellépései szerte a világban. December 16-án Párizsban ér véget idei európai koncertsorozata, jövő nyáron Paloznakon az ígéretek szerint legnagyobb sikerei mellett újhullámos dalait is elhozza.



Első magyarországi fellépésére készül a 2025-os Jazzpikniken a brooklyni, jazz-R&B csapat, a beszédes nevű Kennedy Administration. A projekt New York legjobb fiatal zenészeiből áll, és a két ötletgazda vezeti: a karizmatikus énekesnő, Kennedy, valamint a billentyűs-producer Ondre J, aki az énekes sztár Gregory Porter egyik alkotótársa. A Kennedy Administration 2015-ös színrelépése óta meghódította a világot, játszottak Európa és Ázsia legnagyobb fesztiváljain, 2018-ban Elton John előzenekaraként léptek fel Grúziában.