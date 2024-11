Megjelent Z!GOR új kompozíciója, a Spider On The Wall

Egy különleges zenei kaland Z!gorral

E jelenség a művészt egy merész gondolatra inspirálta: vajon milyen lenne, ha egy pók a zongora billentyűin kezdene “táncolni”? Ennek a játékos, mégis művészien komplex képnek a mentén született meg a darab, amelyben a zongorajáték az apró lény könnyed és egyedi mozdulatait idézi.

Művészi látvány és hangzás – a legapróbb részletekig kidolgozva

A vizuális élményt egy borítókép is kiegészíti, amelyet Joe Lipi magyar festőművész készített Írországban. Joe festménye tökéletesen visszaadja azt a titokzatos és inspiráló hangulatot, amely Z!GOR kompozíciójában is fellelhető.

A videóklip rendezése és vágása is kimagasló tehetségek keze munkáját dicséri. Juhász Eszter, Juhász Sándor és Fehér Csaba (Creative Film Creation) alkottak meg egy olyan vizuális élményt, mely összhangban van a zenével. A felvétel és masztering a Supersize Studio szakértő hangmérnökének, Karakai Máténak köszönhető. Ő biztosította, hogy minden hang tisztán és mélyen szólaljon meg.

Z!GOR, polgári nevén Almási Igor, a magyar zenei élet egyik kiemelkedő zongoraművésze, ezúttal is egyéni stílusát hozza. Spider On The Wall című művével ismét bebizonyítja, hogy az instrumentális zene is képes lenyűgözően kifejező és mély érzelmi élményt nyújtani. A szerzemény önmagában nem bonyolult, ami egyrészt azért sem baj, mert könnyebben befogadható, érthető, másrészt tökéletesen adja vissza azt az érzést, melyet egy pók tánca nyújtani képes. Persze ahhoz, hogy a mű tökéletes legyen, kell a művészi előadás. Z!igor a zongorajátékával olyan érzést kelt, mintha a közönség is a falon mászó pókkal együtt fedezne fel egy új világot.

Z!GOR arra buzdítja hallgatóit, hogy merüljenek bele a zenéjébe, és osszák meg az élményt másokkal is. Számára a digitális “taps”, a feliratkozások és megosztások jelentik a legnagyobb elismerést. A Spider On The Wall már elérhető, és csak egy kattintás választ el attól, hogy felfedezd ezt a különleges világot.

Fedezd fel Z!GOR világát és kövesd online:

youtu.be/CI4YaNZvpJ0?si=ucMwLP5M9sDDG6Zp