Ott lesz Bősze Ádám is, aki új történeteket hoz magával

A Hegedű versus zongora – Hangszerek viadala című koncerttel folytatódik az MVM Classic&Club sorozat április 28-án a Pesti Vigadóban. Az esten fellép Balázs János (zongora), Baráti Kristóf (hegedű), Farkas Gábor (zongora), valamint Pál István „Szalonna” és zenekara.



Apolló és Pán, Bach és Marchand, Liszt és Thalberg – néhány híres muzsikus, akik versenyre keltek egymással. Párbaj: így is nevezték a muzsikuscsatákat, amelyekben a legkiválóbbak a közönség előtt mérték össze tudásukat. Ezt a nemes küzdelmet élheti át a közönség a Pesti Vigadóban az MVM Classic&Club következő koncertjén – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a sorozat a klasszikus zenét és a minőségi könnyűzenét állítja középpontba.

Népzenész komolyzenész „ellen”

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a koncerten nem csupán technikai brillírozásról lesz szó, hanem valódi művészeti viadalnak is tanúja lehet a közönség, nemcsak zenész mérkőzik zenésszel, hanem különböző műfajok, előadásmódok is találkoznak egymással. A versenyhangulat mellett a közönség átélheti, hogyan fér meg egymással egy népdal és annak klasszikus feldolgozása, valamint egy virtuóz hegedűdarab és annak zongorás változata

– írják.



Mint kiemelik, Balázs János és Farkas Gábor zongoraművész, Baráti Kristóf hegedűművész és Pál István Szalonna népzenész mindannyian saját hangszerük mesterei és zenei műfajuk elismert előadói, itthon és külföldön is rendszeresen koncertező zenészek, akiknek nevéhez a szóló- és zenekari koncerteken kívül számos kamaraelőadás és zenei találkozás is fűződik.



A művészek együtt megmutatják, hogy hangszereik lehetőségei szinte végtelenek és a magasszintű zenei párbeszéd – ami nevezhető akár viadalnak is – csodákat teremthet a színpadon – fogalmaznak a közleményben.



Az est házigazdája Bősze Ádám zenetörténész, aki számos részlettel és történettel járul hozzá az elhangzó művek megértéséhez. A koncertről további információ a https://mvmclassicclub.hu/hegedu-versus-zongora-hangszerek-viadala/ linken érhető el.