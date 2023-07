Gyere a Disco club elé

A Wellhello és T. Danny közös, Disco Club című dala már eddig is egy valóságos popkulturális aranybányának számított.

A videoklip emellett úgy meg van pakolva mémtörténeti utalásokkal, mint egy valamire való diszkóklub parkettje a nyolcvanas években. Most pedig érkezik a duplacsavar – de vajon belefér-e még egy legenda a képbe? Bele! Sőt: még egy kivételes b2b is: a Disco Club remixét ugyanis nem más szállítja, mint Sterbinszky és Mynea. Azaz egy apa-lánya páros! Így ér körbe a sztori: az idén 45 éve megszületett slágert a legfiatalabb generáció is pörgeti.

Ja: aki hibátlanul lenyomja Tomi első verzéjét, azt a kakadu a bárpultnál meghívja egy bármire!

A klip itt érhető el:

youtube.com/watch?v=l35DyrpdrUk