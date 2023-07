Generációváltás a slágerlistákon

Streaming adatokkal frissülnek a zenei listák

Izgalmas mérföldkőhöz érkeztek a Hivatalos magyar slágerlisták. Összeolvadt a két legnagyobb hagyománnyal rendelkező, illetve a legújabb toplista, valamint elindult egy új szempont szerinti összesítés. A lépés oka, hogy a zenehallgatási szokásoknak megfelelően a hazai hangfelvétel-ipar bevételének közel négyötöde a digitális értékesítésből, így főleg a zenei streamingből származik. Mostantól a slágerlisták is ezt hivatottak tükrözni.

Mi változik?

A Magyarországon 1990 óta működő Album Top 40 slágerlista mostantól tartalmazza a zenei streaming adatokat is, vagyis az albumokon található dalok előfizetéses vagy reklám alapú (ingyenes) meghallgatása is beleszámít a heti összesítésekbe (az eddigi CD-, DVD- és vinylértékesítések és online letöltések mellett). Az Album Top 40 így egy sokkal naprakészebb, „hibrid” slágerlistaként születik újjá.

Hasonlóképp a Single Top 40 slágerlistába pedig beépül az eddig önállóan kezelt Stream Top 40 dallista. Utóbbi eddigi formájában – közel tíz év után – megszűnik, hisz a streaming immár a zenehallgatás sztenderdjévé vált.

Milyen hatása lesz ennek a slágerlistákra?

A megújult Album és Single Top 40 slágerlistákon ezentúl olyan előadók is az élre törhetnek, akik ugyan fizikai hanghordozóval (vagyis CD-vel, vinyllel, stb.) nem feltétlenül rendelkeznek, viszont az albumaikat, kislemezeiket rengetegen hallgatják a különböző zenei streaming oldalakon (Spotify, Apple Music, Deezer).

Ennek köszönhetően egy aktuálisabb, teljesebb, korszerűbb zenei paletta rajzolódik ki, mely pontosabban reprezentálja a magyar közönség zenefogyasztási szokásait, s ezáltal a legnépszerűbb kiadványokat.

Ennek egyik tökéletes példája a népszerűsége csúcsán levő Azahriah, aki a korábbi módszerrel számított Album Top 40 slágerlistára alig-alig jutott fel, most azonban 5 kiadványa is szerepel a listán, ebből 3 a Top 5-ben. Mellette többek között KKevin, Pogány Induló, Manuel, a Carson Coma, Ekhoe, Beton.Hofi, Dzsúdló vagy épp DESH is az élmezőnybe teleportált.

Hasonló a helyzet a nemzetközi előadók esetében: a hibrid számítási módnak köszönhetően erősödött például Harry Styles, Lana Del Rey, a Metro Boomin, Taylor Swift vagy épp az Arctic Monkeys jelenléte, hisz az ő rajongóik is nagy számban pörgetik kedvencük dalait a streaming platformokon.

Új slágerlista indult: fókuszban a vinyl és a CD

Mivel azokról a – sokszor legendás – művészekről sem szeretnének megfeledkezni, akiket rajongóik elsősorban fizikai hanghordozók vásárlásával támogatnak, a megújult Album Top 40 lista mellett egy ezen eladások alapján összeállított rangsor is elérhetővé válik.

Az Album Top 40 (fizikai hanghordozók) nevű slágerlista kizárólag a fizikai (CD, vinyl, DVD, kazetta) értékesítések alapján áll össze, és a rajongói lojalitást, a fizikai termékek iránti – évek óta stabil – érdeklődést, elköteleződést hivatott elismerni.

Az új lista élén az első héten a Stray Kids nevű dél-koreai k-pop szenzáció áll. Továbbá olyan hazai előadókkal is találkozhatunk az élmezőnyben, mint az Omega, Rubcsics Richárd, a Mobilmánia, Bródy János vagy épp Márió.

Még több adat – a cél a teljes lefedettség

Ahogyan azt nemzetközi és hazai statisztikák is igazolják, a zenei streaming az aranykorát éli: jelenleg innen származik a hangfelvétel-ipar bevételének mintegy négyötöde, itthon konkrétan 100 forintból 79. A havi előfizetési díjért korlátlan zenehallgatási lehetőséget biztosító szolgáltatásoknak köszönhetően a közönség bárhol, bármikor és bármit meghallgathat. Elérkeztünk arra a pontra, amikor a legnépszerűbb albumok és kislemezek listáiról alkotott kép kizárólag a streamelési adatokkal teljes.

Hogyan lehet összevetni egy CD és egy stream értékét?

„A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége szorosan együttműködik a hangfelvétel-ipar nemzetközi szervezetével (IFPI), amelynek piaci ismeretére és statisztikai bázisára támaszkodva, a nemzetközi sztenderdekkel összhangban állapítjuk meg egy fizikai hanghordozó, egy dalletöltés, valamint egy előfizetéses és reklám alapú (ingyenes) stream értékét, s ezek arányait. Ezeket összevetjük a MAHASZ évente frissülő piaci statisztikáival, így megteremtve az egyensúlyt a nemzetközi és hazai trendek között” – fejtette ki Szűts László, a MAHASZ elnöke.

„Az elmúlt évek szakmai és informatikai fejlesztéseinek köszönhetően a Hivatalos magyar slágerlisták és az arany/platina minősítések rendszere immár abszolút szinkronba került. E kettő ugyanis mostantól ugyanazon módszertant követi, amely most aktualizált piaci alapokon biztosítja a slágerlisták relevanciáját” – tette hozzá Mezei Csaba, a MAHASZ kommunikációs szakértője.

A hetente publikált Hivatalos magyar slágerlisták elérhetők a

slagerlistak.hu oldalon.