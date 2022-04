A közös projekt egyelőre nem halad előre, de Szakács Gergő továbbra sem tud tétlen maradni…

A magyar popzene egyik legfontosabb előadójának lemeze 10 évnyi érzelmi és zenei evolúciót mutat be. A zenész-dalszerző nevét a Follow The Flow zenekarból mindenki ismeri, önálló dalaival is a slágerlisták élére törve lett az ország kedvence az évek során.



Gergő mérföldkőhöz érkezett a most megjelenő “Evolúció” című albumával, hiszen ez az első szóló anyaga, ami összegyűjti alkotásait.

Ahogy a cím is utal rá, a lemezen található 10 dal Gergő tíz évét követi végig, és olyan rádiós klasszikusok szerepelnek rajta néhány újdonság mellett, mint a YouTube-on többmilliós megtekintésnél járó K-é-p-t-e-l-e-n, Indulj el, és a legutóbbi single, a Nincsen út, amelyhez egy igazán látványos videoklip is készült Madeirán.

Erről így írtunk korábban a MagyarZene.eu-n:

Gergő elárulta, hogyan is forgott a klip, amelynek izgalmas munkálataira Nagy Bence, Lévai-Hangyássy Bence, valamint László Péter drón pilóta tartott vele.



Tavaly nyáron egy barátom mesélt Madeiráról, és beugrott, hogy talán arra is alkalmas lehet ez a hely, hogy ott készítsük el a klipet. Rákerestem a képekre, és pont azt láttam, amit szerettem volna. Végül négy napig tartott a forgatás: a hegyekben 3 fok volt, az óceánparton pedig 24. Rövidnadrágban, átázott cipőben jártuk be az egész szigetet. Az időjárás is mellénk szegődött: amikor ködre volt szükségünk, köd volt, de amikor napsütésben nézett volna ki a legjobban az adott helyszín, akkor ragyogott a nap. Az egész sziget olyan volt, mintha egy giga stáb bevilágította és berendezte volna előre csak nekünk.

Ezek mellett a szólóalbumon még egy József Attila versfeldolgozás is helyet kapott.



Az új dalokat április 28-án az Akvárium színpadán hallhatta először egyben a közönség.

Anyazenekaráról, az FTF-ről ezt érdemes tudni:

A Follow The Flow 2016-ban alapított háromtagú magyar együttes. Tagjai Szakács Gergő mellett Molnár Csaba (Fura Csé) és Vincze Gergely (BLR), akik a 2018-ban kidott Nem tudja senki című daluk által robbantak be a köztudatba. Majd a Maradok távol című számuk által még több ember ismerte meg őket. 2018 nyarán elnyerték a Petőfi Zenei Díj Az év felfedezettje díját, illetve ősszel jelölték őket a 2018-as MTV Europe Music Awards-ra mint Legjobb magyar előadó, amit szintúgy megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a bilbaói díjátadón.

Még egy versfeldolgozás is helyett kapott a szólóalbumon!