Ókori romok között tovább szól a Floyding!

Legendás dallamok egy legendás helyszínen!

Újra az Aquincumi Polgárvárosi Amfiteátrumban ad koncertet a Keep Floyding: a legendás brit csapat, a Pink Floyd munkássága előtt tisztelgő együttes április 29-én az ókori romok között az Atom Heart Mother című lemez dalait és más ismert Floyd-számokat ad elő.

Kompromisszummentes hangzás, robotlámpák és egyedi hangulat jellemzi a Keep Floyding koncertjeit, ahol a lemezhű zenei megoldások keverednek az élőzene varázsával.

A Pink Floyd Atom Heart Mother című lemeze 1970-ben jelent meg, a Keep Floyding a mostani koncerten teljes egészében eljátssza a korong A oldalán szereplő, címadó hattételes művet – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

A szabadtéri koncerten elhangzanak továbbá dalok az 1971-ben a pompeii romok között rögzített koncertanyagról, valamint a Pink Floyd legsikeresebb lemezeiről, így a The Dark Side of the Moonról, a Wish You Were Here-ről és a The Wall-ról.

A Keep Floyding 2009-ben alakult, ketten (Goldschmidt Gábor gitáros-énekes és Haáz Imre szaxofonos) a mai felállásból már 1999-től együtt zenéltek Echoes of Pink Floyd néven. A Keep Floyding a kezdetektől feladatának érezte a Pink Floyd zenéjének hiteles és igényes tolmácsolását.

Repertoárjuk a közismert dalok mellett zenei különlegességeket is felcsillant a rocktörténet alapcsapatának életművéből.

A Németországban is többször fellépett együttes koncertjein eredeti hangszerelésben szólalnak meg a Pink Floyd számai, a Barrett-érától a The Division Bell-ig, érintve a szólómunkákat is.

A Keep Floyding 2006-ban és 2012-ben önálló estet adott a Müpában. Az Aquincumi Amfiteátrumban is felléptek már, három évvel ezelőtt a nagy előd Live at Pompeii című koncertfilmje műsorát játszották el.

Goldschmidt és Haáz mellett a zenkar tagja Tóth András (gitár), Segesdy Márton (billentyűs hangszerek, ének), Hajba László (dob), Balázs Bálint (basszusgitár, ének), Garda Zsuzsa, Simon Edina (ének).

Az 1965-ben alakult Pink Floyd hosszú – ám szünetekkel tűzdelt – pályafutása során 200 millió albumot adott el és a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során. Roger Waters 1985-ben feloszlatta a csapatot, ezután jogvita kezdődött a név használatáért; a Pink Floydot végül David Gilmour, Nick Mason és Richard Wright billentyűs vitte tovább. Ők és Waters egyetlen alkalommal, 2005 júliusában álltak újra össze a londoni Live 8 koncerten. Az induláskor meghatározó tag, Syd Barrett 2006-ban, Wright 2008 szeptemberében hunyt el. A Pink Floyd (Gilmour és Mason) néhány héttel ezelőtt csaknem három évtized után új dallal jelentkezett, hogy adományokat gyűjtsön a háborútól szenvedő ukrán nép megsegítésére. A Hey Hey Rise Up című számban az ukrán Andrij Hlivnyuk énekel.

Három évvel az előző amfiteátriumi fellépésük után, újra Floyding folyik az ókori romok között!